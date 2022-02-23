Arcimoto 与 Faction 合作推出了基于 Arcimoto FUV 的新型 Faction D1 电动送货车，采用了更新的技术使其能够实现无人驾驶。然而，我们感觉官方在 “无人驾驶” 这个词上玩得太快了。

从技术上讲，是的，车里没有司机。它只有三个轮子、一个电动传动系统和足够的货物空间。但是需要有一个人类操作员使用遥控操作来控制车辆——基本上是一辆非常花哨和昂贵的全尺寸遥控车。正如 Arcimoto 所描述的，Faction 的 DriveLink 和 TeleAssist 技术用于 “将自动驾驶性与人工远程操作相结合”。

虽然 Faction 的技术将三轮车辆变成了无人驾驶舱，但 Arcimoto 的技术才是真正的交通工具。它保留了与 Arcimoto 著名的趣味多功能车 (FUV) 相同的动力传动系统，这意味着它可以以 75 英里/小时（121 公里/小时）的最高速度行驶。在运输 500 磅（227 公斤）的货物时，该航程的额定距离可达 100 英里（160 公里）。

Faction 的首席执行官 Ain McKendrick 进一步阐述了合作伙伴关系，解释了 Arcimoto 的技术如何帮助 Faction D1 实现跨越式发展：

“可扩展的无人驾驶车辆系统需要从底盘向上进行工程设计，通过利用革命性的 Arcimoto 平台，我们能够比使用传统车辆设计更快地开发我们的无人驾驶系统。最终结果将是一种尺寸合适、超高效的无人驾驶送货车，可以减少污染并降低本地和最后一英里送货车队的成本。”

这不是 Faction 第一次使用现有的电动三轮车平台。本月早些时候，我们了解到 Faction 和 ElectraMeccanica 之间的类似合作关系。FUV 通常可容纳两个人，包括串联配置的驾驶员和乘客。但是通过用载货空间取代两个座位，Faction D1 将平台从载人搬运车转变为载货搬运车。

Arcimoto 创始人兼首席执行官 Mark Frohnmayer 补充道：

“我们很高兴与 Faction 团队合作，支持 Arcimoto 平台上的无人驾驶开发。凭借大规模部署超高效电动汽车的共同使命，无人驾驶 D1 的商业发布将改变最后一英里物流的游戏规则。”