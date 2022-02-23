生物医学技术的不断发展进步给医疗健康产业的发展提供了技术上的发展支持，政府在医疗健康方面的巨额福利支出提供了医疗健康产业大笔买单的可能性，庞大的老年人群给医疗健康产业提供了一个潜在的庞大消费群体，全球的医疗健康行业的发展已经开始步人高速发展期。

随着我国对于医疗产业改革不断加大力度特别是政府不断鼓励社会资本进人加上我国潜在的巨大消费市场目前我国的医疗健康产业成为了投资机构的热点。

12 月 2-4 日， BEYOND Expo 2021 于中国澳门威尼斯人金光会展中心重磅举行。作为 2021 年度亚太地区最具影响力的科技博览会之一，本次大会邀请到了众多行业专家学者与意见领袖畅谈创新未来。大会同期举办多场主题论坛，涵盖元宇宙、绿色经济、智慧医疗、人工智能等多个领域，为企业、产品、资本和产业提供全方位融合互动的平台，促进亚太地区甚至全球科技创新行业的发展。智慧医疗论坛是 BEYOND Expo 2021 的重点活动之一。新风天域创始人兼 CEO 吴启楠先生在论坛发表题为《大湾区医疗产业投资机会》的演讲。

新风天域是中国领先的医疗服务行业投资与运营者，提供从综合性医疗到专科医院、肿瘤治疗到康复居家网络、保险服务的一系列服务。目前，新风天域旗下有 26 家医院、近 200 个诊所与社区卫生服务中心，每年服务近 1000 万个患者。这表明，港澳医生进入大湾区还处在初级阶段。

吴启楠先生谈到，作为目前经济活动最活跃的区域之一，大湾区也因为经济体量、人口基数及丰厚的医疗人才积累成为新风天域投资最大的市场：新风集团在目前香港拥有三个医疗中心，其在大湾区投资建设的两家亿元规模也远超北京、上海同级别医院规模。其中，新风天域投资 30 亿元建设的和睦家医院将于明年初在深圳市福田区开业；其在广州已开业的和睦家医院是首批进入 “港澳医药协同” 的医院之一。

吴启楠先生介绍到，他们目前引入了全科医学国际医疗中心，同时也成立了内部全科医学规培基地，他们从前端治疗做到肿瘤再到康复医院、机器人。近期也开始建立自己的保险经纪公司，保险服务公司，把健康保险服务和共担风险，一起为我们这个患者提供更全面的一个健康保险服务。

吴启楠先生表示，“我们最新的健康保险服务也跟多家保险公司包括太平也有很多深度的合作，推出健康保险产品共担风险，这是我们最新的互联网医院，支持全国性的互联网医院提供 24 小时门诊就诊服务，在互联网医院上面，我们可以提供一系列的远程治疗，配药送药。在一线城市我们可以做到 30 分钟内送药上门，也为我们的患者提供比较多便利的一些这些这样的一些服务。同时我们也推出了很多远程治疗的科技。我们跟各个科技公司合作，推出了一系列题材居家对通我们的互联网医院的这样的一些的设备。从简单的提问到皮肤科到耳鼻喉到呼吸科，各种这样检测都可以居家在医生的指导下完成。无界医疗是我们的整个产品方向的一个推动目标。”

“在香港就有很多患者非常希望能够来到大湾区得到治疗，因为在境内很多药物集采的原因，包括很多肿瘤药，这个成本还是有比较大的一个优势的，所以其实真正利用到这个大湾区粤港澳三地的一些各自优势，我觉得这对我们集团来说是一个非常重要的一个方向。这也是为什么大湾区现在是已经成为整个公司投资最大的一个市场。我们也会投入各种各样全新的设备，从拍 CT 到达芬奇到各种各样的一些创新设备都会在大湾区的这个各个机构里面出现。我们也觉得在未来一段时间，我们也知道澳门香港这个大湾区会有很多机会，我们也在香港已经提前布局了，我们也希望在澳门能够快速加快我们在这方面的布局。”

最后吴启楠先生总结到，“澳门是发展国际医疗的一个非常有潜力的市场。它本身有很多资源上面的优势，我们相信能够鼓励很多国际医疗资源来投入澳门市场，我觉得澳门可以利用自身一些资源上面的优势，还有灵活性，建立一个优越的体制，这样就会有更多优势跟想象空间。所以我们也希望能够尽快早日在这边能够落点一个医疗中心。”