成者创想科技（成者 CZUR）是一家聚焦智能办公领域的创新科技企业。2021 年，出于对成者产品的喜爱以及对公司团队的高度认可，中兴通讯最年轻的前高级副总裁范虎作为联合创始人全职加入成者。同时，公司已于近期完成数千万元人民币 A+轮融资，由磐谷创投领投，云沐资本跟投并担任公司独家财务顾问。本轮融资将主要用于新产品开拓和全球化布局。

成者 CZUR 成立于 2013 年，其已推出两大全球创新产品：智能扫描仪和智能高拍仪，形成规模化销售。公司将在 2022 年推出一款颠覆传统的智能会议一体化投影仪，打造会议室核心智能系统，满足用户对远程会议的各类诉求。搭载自动拾音转译、可装载多会议软件（自带会议系统，也可安装腾讯会议、钉钉、Zoom 等三方会议 App）、便携轻便，能够极大提升会议体验。公司也将围绕该系列打造专业线与便携线等多款不同价格的型号，满足不同用户的需求。成者将持续围绕办公室场景下不同品类进行创新拓展。

在国际化方面，公司海外收入占比已经过半，深耕各类专业渠道，拥有超 100 个国家的代理。在国内市场，公司已实现线上线下全覆盖，线下拥有深入县级的销售网络。

在供应链方面，公司自建了产能充沛的生产体系，与多家上市公司工厂合作，保障产品稳定的量产能力。

公司创始人周康表示：“成者作为创新智能办公科技公司，我们的初衷是给市场提供最好的智能办公设备，始终坚持做到产品人无我有，人有我优。作为首批进入 ‘全办公场景智能’ 领域的智能办公企业，成者依托匠心的智能办公产品和海内外 B 端渠道商体系，创造了优质的用户体验，真正实现了 “让智能办公走进海内外政企机构”。相信未来，成者将继续依托智能硬件和数据平台，在智能办公领域实现 “AI+数据+服务” 的智能办公生态。”

公司联合创始人范虎表示：“对产品的极高要求与持续的研发创新不仅是成者的立身之本，也是公司坚持深度挖掘用户需求，保证用户体验的初衷。我们始终坚信数字化、智能化、远程化、产品化是新一代智能办公设备的核心发展方向。成者将继续加大在 AI 算法、设计创新与海外渠道的进一步投入，布局全球核心技术壁垒，加速全球商业化布局及行业渗透。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。