飞凡 R7 定位为极智高阶纯电 SUV，在智驾、智舱、三电方面应用前瞻顶尖科技，引领下一代智能车，让用户轻松享受科技红利。

飞凡 R7 搭载的 PP-CEMTM 采用行业最前沿的像素级点云融合高阶智驾方案，配备高达 33 个感知硬件，将智能驾驶的安全等级提升到全新高度。它将全球率先量产应用 LUMINAR 高规激光雷达，采用 1550nm 光源技术，最远探测距离超 500 米。同时，PP-CEMTM 将标配 Premium 4D 成像雷达。配合英伟达 OrinTM 超算力智驾芯片，增强版远距点云角雷达 ，800 万像素高清摄像头，高精地图等全球顶尖智驾配置，实现更精准的多场景物体识别。

车已渐渐成为人们的第三生活空间，在智能座舱方面，飞凡 R7 同样智慧满格，采用 TRINITY 多维感官交互系统。43 英寸真彩三联屏横贯座舱，搭载巨幕 AR-HUD 平视系统，高通骁龙 8155 芯片，拥有高阶语音、状态等多体征识读，支持自定义场景模式。超感 HMI 人机交互体验，开启有情感与生命力的多维度感官交互。

此外，安全高效的 RISING POWER 飞凡能量方案，更可实现电池的可换、可升级。独有的 QUICK CLICK 加固电池快换专利技术，换电安全、高效、便捷，让用户出行更加轻松无忧。

在电机方面，飞凡 R7 采用最新的直瀑式油冷技术，散热效率大幅提升，峰值性能持续时间更长，电机高转速运行时，依旧能有持续、稳定的动力输出。最高峰值功率达 400kW，最高峰值扭矩达 700N·m，零百加速轻松打入 4s 俱乐部，更有 600+ km 长续航，令飞凡 R7 综合性能在同级极具竞争力。

在造型上，飞凡 R7 使功能与美学相结合，风阻系数低至 0.238Cd，展现去除冗余的理性设计之美，并提供龙舌蓝、银翼紫、流光粉、云舒白四种先行限量车色，在诠释时尚与潮流之外，更能彰显年轻的个性与态度。

飞凡 R7 别出心裁，以转动幸运摩天轮的形式开启预订。届时，摩天轮用户可限时特享【订金 5 倍膨胀】权益——摩天轮席位开启期间支付订金，在支付尾款时抵扣 5 倍订金金额，抵扣金额最高可达 2 万。