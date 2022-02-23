动点出海获悉，在于近日获得一笔 1 亿美元规模的融资后，GraphQL 开发平台 Hasura 的估值成功来到 10 亿美元，并以此加入了印度今年的新晋独角兽阵营。

据了解，这笔融资的领投方为 Greenoaks Capital，现有投资者 Nexus Venture Partners、Lightspeed Venture Partners、Vertex Ventures 等对此参投。此外，该融资也为 Hasura C 轮融资的一部分，而在加上这笔最新融资后，Hasura 的 C 轮总融资金额达到了近 1.4 亿美元。

针对这笔资金的用途，Hasura 称将用起来加速旗下 GraphQL 引擎的研发以及公司的全球化步伐。

Hasura 是知名开源 GraphQL 引擎 Hasura GraphQL Engine 背后的所属公司。该公司于 2017 年成立，并于次年开源了其 GraphQL 引擎。据介绍，自开源以来，其引擎的下载量已超 4 亿次，并在 GitHub 上获得了超 2.5 万颗的星标。目前，这款 GraphQL 引擎也已被空客、Swiggy、沃尔玛等多家企业所使用。

回到 Hasura 本次独角兽轮融资事件的意义本身。Hasura 的这一融资不仅是印度创投领域中少有的 C 轮独角兽轮融资，如果按照印度媒体的说法，在加上 Hasura 后，印度今年的新晋独角兽企业更是已达到 10 家（而目前已知的还有一家待独角兽企业 GoMechanic）。相比于截至去年同期的当年内印度新晋独角兽（3 家），这一数字已经呈现出了数倍的增幅。于此，并不难预料曾在去年不断刷新记录的印度独角兽热潮在今年仍将继续保持这一水平。