近日，深圳市迈步机器人科技有限公司（简称 “迈步机器人”）获得由威高集团旗下尚元基金数千万元独家战略投资。

此外，迈步机器人将与山东威高骨科材料股份有限公司（简称 “威高骨科”）成立合资公司，携手进军骨科相关疾病的诊疗康复智能化设备，包括骨科智能化治疗器械、骨科康复机器人、骨科康复评估系统等。合资公司将打造智能型骨科手术及康复产品与服务体系，实现从骨科手术的术前规划、术中诊疗、术后评估，以及早期院内的骨科康复、院外的康复和日常居家辅助全闭环，全面提升骨科诊疗康复器械的智能化水平。

迈步机器人成立于 2016 年 9 月，专注于外骨骼机器人、人机交互技术和医疗产品的研发，通过机器人、物联网、大数据与人工智能打造智能康复体系。

迈步机器人已围绕脑卒中、脊髓损伤、帕金森等病症研发出了多款外骨骼机器人，且产品均已获得二类医疗器械认证。

迈步机器人 CEO 陈功表示，“此前迈步机器人已陆续完成由联想、分享资本等逾亿元的四轮融资，在与威高骨科的战略性合作及资本的助力下，迈步机器人将依托自身研发能力，与威高骨科紧密合作，全力推动迈步康复机器人与产业渠道的整合，围绕患者术后提供院内外康复提供方案，快速实现产品的的市场化，进驻骨科康复市场。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。