动点出海获悉，新加坡医疗健康公司 MiyaHealth 于周二表示，在由 ST Engineering 和 Elev8 两家机构领投的 Pre-A 轮融资中，该公司已筹集到约 483 万美元。据了解，也有一些 PE 和同行业的知名天使投资人参与其中。

目前，MiyaHealth 的融资总额已超 669 万美元。据介绍，公司的这笔最新融资也是东南亚医疗健康初创公司在 Pre-A 轮中所获得的规模最大的一笔融资。

MiyaHealth 成立于 2019 年，旨在利用科技为患者就诊提供便利。其现有技术能协助患者寻求可承担范围内的医疗保健服务，跟踪治疗慢性病，并提升就诊体验。

公司计划将所融资金投入到产品开发和业务扩展，具体包括：将 MiyaPayor 引入印尼，在欧洲首次部署 MiyaPatient，以及在下季度于马来西亚首次推出 MiyaProvider 方案，用于改善到医院和诊所就诊的患者体验。

MiyaPayor 和 MiyaPatient3 是该公司目前拥有的两款旗舰产品。前者是独立的工作平台，它集成了人工智能处理索赔，供应商网络管理以及预测分析等来帮助医患降低医疗成本；后者为患者导航平台，其包含的个性化系统能够预判，从而帮助慢性病患者应对日常生活中面临的挑战。

MiyaHealth 现已与 3000 多家医疗提供商和 12000 名医生合作开发其旗舰平台，其中包括一家医疗技术领先的印尼医院。过去一年，MiyaHealth 不仅开展了一系列步入商业化阶段的举措，而且在新市场持续推广其产品。未来，MiyaHealth 还将在其新加坡、吉隆坡和雅加达办事处增加员工人数，以满足公司的发展需求。