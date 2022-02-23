极星的远大志向是创造一款真正意义上的气候中和汽车，也就是 2021 年 4 月发布的 Polestar 0 项目。

制造一款零 CO2e 车辆意味着极星必须找出并消除与极星的供应链相关的每一项二氧化碳排放：从采矿、材料提炼和生产到陆路和海上运输，而不是通过植树这种简单手段来试图抵消碳排放。为了实现这一目标，极星将不仅坚持在整个供应链实施完全透明的非传统解决方案，同时，极星还需要深入了解事实真相。极星需要合作，实现前所未有的紧密关系，并充分利用融合不同观点、背景和专业领域蕴藏的巨大力量。

因此，极星公开征集研究和合作方案，邀请掌握相关知识、技能或见解的各界人士与极星一起共同努力。邀请对象包括研究人员、高等学府、供应商、政府机构、企业家、专家、创新者、投资者和相关部门。

“极星需要深入研究尚未解决的全球性问题。我相信，通过研究和合作，极星不仅可以重塑过去的伟大创新、创造相同或类似的最终结果并且不排放任何温室气体，而且还可以挖掘出尚处于构思阶段的解决方案，”Polestar 0 项目负责人（极星前研发主管）Hans Pehrson 表示。“实现完全可持续的社会需要极星以前所未有的方式共同努力。因此，极星需要调整工作重点，并希望与有识之士联合起来，下定决心，将这一愿景变为现实。”

极星已经成立专门的团队，现在正在寻找合作方，以便能够为整个供应链提供技术解决方案，消除所有 CO2e，并且不使用抵消手段。

合作并建立伙伴关系的前提是，希望参与的所有各方都要求明确解释正在处理的具体问题，它存在于哪些领域，可能的解决方案是什么，他们代表谁，以及是否需要任何事先研究。合作方案建议书必须至少涉及以下主题领域之一：材料、汽车功能或供应链流程协作，以确保实现零 CO2e。

未来的合作伙伴必须坚持共同的信念：不折不扣的真实零排放，不依赖任何低碳解决方案，同时也不使用任何误导性抵消计划。若要提交您的研究合作意向，请点击此处。此流程在 2022 年 2 月 23 日至 3 月 23 日期间开放。

一些行业领导者已经签署了研究合作意向书，包括瑞典钢铁公司（SSAB）、挪威铝业和可再生能源公司海德鲁（Hydro）、采埃孚（ZF）、汽车照明系统制造商 ZKW 集团、汽车安全系统供应商奥托立夫（Autoliv）等。

“极星非常荣幸地展示如此强大的首批合作伙伴阵容，他们代表了钢铁、铝业和电力传动等关键领域，即将应对前所未有的挑战。这次研究和合作方案征集成果不仅有利于 Polestar 0 项目，同时也有助于极星社会的诸多其他方面，”Hans Pehrson 说。

在公开呼吁的基础上，极星还将通过全球最大的可持续发展学术网络 SDSN（联合国可持续发展解决方案网络）联系全球各地的研究人员，为支持《可持续发展目标》和《巴黎协定》贡献力量。

极星相信，通过融合极星的专业知识，统一汽车行业内外对于相互依存宝贵价值的共识，极星有能力加快气候中和未来的转型进程。极星一定能够实现目标，并最终证明聚合多视角能够解锁巨大的力量。