随着其试生产车型在欧洲巡回展出，大众汽车已经开始倒计时其 ID 的全球首发进程。包括 Buzz 和 Buzz Cargo 电动汽车。在 3 月 9 日的双重首发之前，大众汽车分享了欧洲和美国客户很快可以期待的关于 Buzz EV 的新细节。

随着我们越来越接近 ID 家族 Buzz 的全球首映仪式，我们现在可以回顾下电动小巴 Buzz 自 2017 年大众汽车在底特律首次推出以来五年的进程 。最早它是以黄绿色外观为特色的预告图出现，展示 了 “面包车生活” 的新零排放时代。然后很多媒体看到 ID.Buzz 的生产版本的间谍图像，它与概念设计有很大的不同。

去年秋天，大众汽车再次用 ID.Buzz 的迷彩图像进行预览，随后是今年 1 月在德国装配厂推出 的预生产车型的视频片段。但是，一直以来，公众不知道这款 ID 家族新车的全部细节和规格。Buzz 和 Buzz Cargo 要到 3 月 9 日才会首发。大众汽车表示，Buzz EV 的预生产版本正在欧洲完成最后一轮试验，在巴塞罗那、巴黎、伦敦、阿姆斯特丹、哥本哈根、汉堡和汉诺威这些重要城市的日常条件下行驶测试。

正式首发将在大众汽车的 MEB 平台上推出两个版本的 Buzz EV：一个五座 ID.Buzz 小巴和三座 ID.Buzz Cargo。到目前为止，这是我们所知道的：

两个版本的电池组总能量为 82 kWh（净：77 kWh）

电池为 150 kW 电动机（后轮驱动）供电

最高速度被电子限制在 145 公里/小时（90 英里/小时）

官方续航里程尚未公布

ID Buzz 除了五名乘客外，还将提供 1,121 升的载货空间

ID Buzz Cargo 的负载运货能力超过 3.9 立方，包括隔墙

电动汽车将配备 “即插即充电” 功能，通过充电插头本身交换所有必要的信息

小巴/面包车将配备双向充电，允许司机使用他们的 ID 电动车为他们的家供电

电动汽车将通过无线 (OTA) 接收未来的软件更新

大众汽车还表示，明年将在 Buzz 产品组合中增加一款轴距更长、内饰适配用户性更广的车型。ID Buzz 将于 2022 年上半年开始生产，随后于秋季在欧洲推出。进入中国市场的时间还有待披露。