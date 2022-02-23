永安在线宣布完成数千万元新一轮融资，本轮融资由金沙江创投独家投资，指数资本担任独家财务顾问。融资资金计划用于加大企业人才梯队建设的投入，加大 API 安全产品研发投入，并持续深耕业务安全相关产品及应用，丰富产品体系，扩展行业市场覆盖范围。该公司于去年 11 月完成 A+轮融资。

永安在线正式成立于 2017 年 1 月，过去曾用名 “威胁猎人”，团队核心成员均来自于腾讯安全团队，在腾讯积累了十几年的安全攻防经验。在业务情报领域，永安在线已签约腾讯、字节、百度、泰康保险、华泰证券等上百家客户，连续多年续签率超过 90%。凭借在这一领域多年的积累，以及每日数亿的情报运营能力及实时更新能力，让永安在线成为能够在 API 架构上提供标准化解决方案的企业。

在企业数字化转型的过程中，业务发展迅速、API 快速更迭，因企业对 API 资产的管理的不全面，且攻击流量隐藏在正常的业务流量中不易发现，由 API 业务逻辑漏洞引起的数据泄露事件屡见不鲜。市面现有通过 WAF 和 API 网关来进行 API 安全管理的方式存在明显不足。比如，WAF 在企业的应用中，不会是所有的 API 流量都会经过 WAF，尤其是东西向流量，而 WAF 很多时候是基于每一条流量去做出判断，但无法解决 API 逻辑攻击问题，从而导致大量的误判、漏判。

永安在线的 API 安全管控平台，以风险数据库和网络攻防技术为核心，为企业提供全栈式 API 安全解决方案。通过高效的风险监控体系、强大的风险数据能力和丰富的黑产攻防经验，为企业打造系统化的 API 安全管理能力，帮助企业从 API 资产梳理、API 风险感知、API 安全缺陷评估、API 风险溯源等多方面辅助，深入企业 API 安全防护流程，助力企业构建可预防、可解释、可溯源的 API 安全管理体系，从而更好地应对来自于 API 的多重安全威胁。

金沙江创投主管合伙人朱啸虎表示：“在全球数字化转型浪潮下，企业数据量呈现暴增趋势，企业海量数据存在泄露风险。而 API 作为数据泄露的最大风险敞口，并且在 IT 架构中的地位不断提升，企业对 API 安全管理呈现巨大需求。据 Gartner 预测，到 2022 年，API 滥用将成为导致企业 Web 应用程序数据泄露的最常见攻击媒介。现阶段行业内缺乏标准化的 API 基础设施类产品，永安在线的通用型风险数据库经过多年沉淀，为企业打造标准化 API 安全 SaaS 管控平台。相信在这轮融资后，永安在线可以不断拓展产品边界，打造出国内领先的 API 全生命周期管理平台。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。