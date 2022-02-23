近日，纵行科技宣布完成数亿元 B+轮融资，由联想创投、光跃投资分别领投，中国中化、泰国暹罗水泥集团（SCG）等产业集团的关联产业基金跟投。该融资将用于 ZETA 芯片生态及全球首个货物全程无感追踪物联专网的建设，以及工业、能源、汽车零部件供应链等业务场景的深挖和布局。

纵行科技自主研发了 ZETA 低功耗物联网技术，其愿景是通过通信技术创新，研发 10 美分成本、10 公里覆盖、10mw 功耗甚至无源的窄带通信芯片 IP，打造更下沉的 “LPWAN 2.0 泛在物联” 应用生态，并通过提供 “芯片-网络-云平台” 全栈式物联网通信基础设施，帮助各行各业快速实现低成本数智化转型升级。

物的连接技术从蓝牙、NB-IoT、LoRa 到 LTE Cat.1 百花齐放，但不同的通信技术都有着不同的适用场景，如当下我们会用 WiFi 上网，用蓝牙连接耳机听音乐，但不会用蓝牙技术上网。另一方面，通信技术底层创新的路径很少、门槛很高。纵行科技通过自研 Advanced M-FSK 无线通信基带，绕开国外竞品专利壁垒的同时，把成本做到了传统 LPWAN 技术成本的 1/10、功耗做到 1/6、频谱占用压缩到了 1/8，同时最高速率提升了 6 倍。

纵行科技以此技术特性，研发出邮票大小、可用纸电池驱动、用完即抛的 ZETag 云标签，并配套建设可以在全国范围内实现货物在途监测数据采集的 LPWAN 专网。2021 年纵行科技获得科技部主办的首届 “全国颠覆性技术创新大赛” 优胜项目奖。

有别于传统的纯芯片销售或者纯应用盈利模式，纵行科技采用独特的 “T 型” 业务模式。

“T 型” 战略的横向，是通过提供芯片 IP 以及配套网络设备及平台的方式，联合国内外多家半导体厂商共同开发和推广 ZETA 技术以及相关芯片、模组。同时，联合中国移动物联网公司、凸版集团、诺基亚、意法半导体、NTT Docomo 等企业共同成立了 ZETA 联盟，吸引物联网产业链的传感器厂家、平台、集成商以及应用企业加入，与不同行业的头部企业密切合作，推进 ZETA 在电力、工业、农业、智慧城市、智慧建筑、物流等行业的应用。

截止到目前，ZETA 联盟成员已超过 300 家，并逐步将影响力辐射到全球。在日本，相关机构数据显示，20% 的受访企业倾向采用 ZETA 作为物联网连接方案；在欧洲，ZETA 标准也受到法国某知名卫星运营商和 Sensing Labs 等物联网连接提供商的认可并积极在当地推广。

“T 型” 战略的纵向，纵行科技直接切入业务场景并提供软硬结合的标准解决方案，目前聚焦物流供应链全程可视化及工业预测性维护。主要客户和合作伙伴有上汽通用五菱、博世、江淮汽车、长城汽车、雀巢、顺丰、京东、菜鸟、南方水泥、宝钢集团、浙江中控等企业。

值得注意的是，纵行科技面向 1.5 万亿规模的大票零担物流市场，推出了 “芯片追踪+专网覆盖+SaaS” 方案让行业用最低 1 元成本即可实现零担运输中每票货物的全程在线化和可视化。

联想集团高级副总裁、联想创投集团总裁贺志强表示：“我们看好纵行科技的 Advanced M-FSK 技术路线以及 ‘LPWAN 2.0 泛在物联’ 愿景，作为对标 LoRa 的纯国产 LPWAN 技术，ZETA 具有国产替代天然优势，在数字化经济时代，可以挖掘诸多高成长、高潜力的物联网产业机会，这也与联想 3S 战略（智能物联网、智能基础架构和行业智能）不谋而合，希望能与 ZETA 及更多科技力量共同推动智能化变革，成为未来新时代的引领者和赋能者。”

光跃投资管理合伙人肖蓉表示：“如今物联网规模化正在成为新常态，ZETA 将迎来巨大的发展机遇。我们可以看到，在各行各业的应用过程中，ZETA 物联网技术正以点带面，呈现燎原之势，期待纵行科技能将 ZETA 技术和解决方案生态应用到汽车供应链、新能源、工业等行业，成为构建物理世界与数字世界连接的神经中枢，开启万物感知、万物互联、万物智能的时代。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。