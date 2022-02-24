等待快结束了。几周后，BMW 将推出最新一代的 BMW 7 系列，以及随之而来的首款 BMW i7 电动豪华轿车。新 7 系承载着宝马的荣光，正如您所料，它对宝马来说是一款非常重要的汽车。7 系一直是宝马的旗舰车型，最近逐步淘汰的 V12 M760i 是全球销售的最昂贵的宝马。豪华轿车历来引入新技术，最终渗透到其他宝马车型。因此，这种趋势很可能会在新一代中继续下去。

在过去的两年里，关于新 7 系列的说法很多，品牌及内部人士慢慢发布了一些信息。谈到新的 7 系列，电动汽车现在是一个重要的话题。有一段时间，有传言称顶级 BMW i7 车型是 i7 M60。考虑到宝马已经在最强大的 iX 车型上使用了 “M60” 徽章，命名方式当然是有道理的。 BMW iX M60 目前是宝马的旗舰电动车，但我们预计新款 i7 将接手。因此，在这种情况下，BMW i7 M70 更有意义。

首先，BMW i7 M70 不仅指向更昂贵，而且指向更强大的电动汽车。所以徽章将配得上它在阵容中的位置。其次，它将在 i7 M70 下方为其他型号留出空间，而不会在客户中造成很多混乱。请记住，宝马将继续提供燃油动力的 7 系车型，包括一些由 M 调整的车型。因此，这些型号可以在 M750i 或 M760i 名称下出售。其他 i7 M Performance 车型也可能出现，例如 BMW i7 M50。

所以在我们看来，BMW i7 M70 比之前报道的 i7 M60 更有意义。为了进一步与 BMW iX M60 区分开来，传闻中的 i7 M70 可能会拥有更大的动力和续航里程。2023 BMW iX M60 提供 610 马力和 811 磅-英尺的扭矩，以及预计 280 英里的续航里程。因此，我们预计 BMW i7 M70 将提供至少 630-640 马力和类似（如果不是更好）的电动里程。

无论后备箱上的徽章如何，顶级 BMW i7 车型都将是宝马有史以来最先进的车型。其室内设计高度数字化，配备大量豪华设施，配得上 7 系在该细分市场中的地位。