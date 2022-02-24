日前，长沙经开区招商合作局副局长王仲湘，长沙新盛地实业投资有限公司总经理何异，长沙新盛地实业投资有限公司运营部副部长徐天翔，长沙经济技术开发区东方产业投资有限公司风控总监邓玉奇一行，来到洋码头上海总部，在集团副总裁/新零售总裁文瀚霆、集团高级副总裁马双双、政府事务总监王亦驰等高管的陪同下，参观视察洋码头，加快推动洋码头新零售业务在湖南长沙的项目落地。

在消费升级趋势下，近年来我国进口跨境电商行业快速发展，市场规模持续扩大。洋码头便是这个时代大背景下的宠儿。作为国内独立跨境电商平台的龙头企业，洋码头已深耕跨境电商 11 年，拥有大规模的自建物流中心，并与全球多个国家的免税店集团及品牌代理商合作，搭建了集短视频直播、奢品鉴定等服务于一身的全方位平台。

在视察期间，双方就长沙的整体发展环境以及洋码头的业务转型情况等进行了深入交流，探讨合作可能。谈到长沙经开区当下经济发展环境，王局表示：“湖南长沙是创业者的战略高地，也是风水宝地，我们的区位优势、营商环境、服务配套等在全国都是排名靠前的！”

据悉，长沙经开区作为湖南领头经济开发区，也是中国国家级经济开发区 20 强，一直保持与时俱进，不断深化产业结构，孵化出三一重工，山河智能，蓝思科技等国内外闻名的机械及电子相关领域巨头明星企业，营商环境十分利好。近年来，长沙正积极吸纳现代服务产业相关企业，加大经济转型升级的步伐。

“这与洋码头当下的企业发展阶段高度契合，洋码头正处于上市筹备与新消费业态的转型关键期，当下正尝试通过免税新零售以及直播贸易产业，走出一条政府和企业共赢的新路径。” 集团副总裁/新零售总裁文瀚霆表示，以此新业态促进消费，拉动经济增长，充分推动商业数字化基建，推动消费升级，从而带动项目落地区域的税收和就业。无疑，一旦双方合作落地，作为新零售的全新业态将为长沙注入新的活力和竞争力，在全国树立新商业和新经济的新标杆。

“这是一条互利共赢的道路，是时候加快合作进程了。” 王局进一步表示，长沙是得天独厚的发展城市，而长沙经开区也高度认可洋码头的行业实力和专业度。此前洋码头的 “免税新零售” 百城千店业务就已吸引到经开区。基于此项共识，经开区万分期待项目尽快落成，一道共创跨境新业态。

洋码头的新零售战略未来或将给长沙产业升级带来全新的驱动力，期待洋码头在长沙落地更多项目，与长沙一起开创政企合作、共赢发展的新局面。