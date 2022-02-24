以下内容来自 Counterpoint Research：

欧洲智能手机市场正在缓慢复苏。尽管零部件的短缺带来了新的问题，但随着新冠疫情逐渐好转，智能手机市场逆转了 2020 年 7% 的出货量下降，在 2021 年的出货量达到了年增长率 1%。

这种缓慢的增长虽然表明了一种积极的迹象，但也要注意欧洲的的智能手机市场仍未恢复至最佳水平，出货量还是远低于 2019 年的水平。尽管如此，过去的一年对于一些手机厂商来说仍值得庆祝。

Counterpoint Research 的副总监 Jan Stryjak 表示：“考虑到手机厂商在 2020 年面临的供需两方面的困境，到 2021 年大多数供应商能够在欧洲实现良好增长也就不足为奇了。realme 是最为亮眼的品牌，2021 年是其进入欧洲以来表现最佳的一年，并且是去年欧洲增长最快手机品牌。realme 在欧洲不断壮大。它于 2019 年 6 月进入市场，并通过有竞争力的价格来提供高配置产品的方式迅速获得了消费者的青睐，被冠以’ 旗舰杀手’ 之名”。

与 2019 年相比，realme 的出货量在 2020 年增长了六倍。凭借其优惠的价格成功在欧洲市场打下了根基，尤其是在东欧（特别是波兰和捷克共和国）和对价格敏感的西欧，如意大利、希腊和西班牙。

realme GT 系列和 Number 系列的成功帮助 realme 在欧洲的出货量再创新高。2021 年以 280% 的年增长率成为欧洲增速最快的智能手机品牌，超越 OPPO（2021 年年增长率 70%）、小米（43%）、苹果（10%）和三星（2%）。

去年的增长意味着 realme 已成为欧洲前五名的手机品牌，在 2021 年提升了五个位置，超越了 Wiko、摩托罗拉、阿尔卡特、荣耀和华为。realme 的情况还有可能会变得更好：2021 年第四季度 realme 在欧洲的出货量大幅增长，占该地区智能手机总出货量近 6%（2021 年第三季度为 2.5%）。因此对于 realme 来说这个增长趋势是充满希望的。

在谈到 realme 的短期战略时，Counterpoint Research 的高级分析师 Harmeet Singh Walia 表示：“在将自己确立为欧洲主要的平价品牌之后，realme 的下一个目标是通过进一步推出高端产品来提高利润率。即将在 MWC22 上推出的 GT2 系列便是这个策略的体现。GT2 有助于提升 realme 的差异化、品牌价值和光环效应，从而吸引希望升级到高端或入门高端手机的用户。而 realme 的挑战将是如何使那些习惯于购买知名品牌的客户相信 realme 是一个不错的选择，在这方面欧洲是一个难以攻克的高地。realme 不仅要与苹果和三星竞争，还要与小米、OPPO 和 vivo 等希望在欧洲市场上获得更大份额的中国品牌竞争。”