法拉第未来依然饱受质疑，不过还是坚持初心，努力打造他们的 FF91。只不过这一次，离最终的量产版本还有一些些距离。但我们可以窥见这款产品所最的一些轻微改动，从最初亮相到打造，过去五年发生了很多细节变化还有待观察。FF 将按计划于 2022 年第三季度开始 FF 91 的量产工作 (“SOP”)。

该公司的网站仍然声称该车将配备三电机动力系统，可产生 1,050 马力（783 千瓦/1,065 马力），并使 FF 91 在 2.39 秒内能够完成 0 -60 英里/小时（0-96 公里/小时）加速。该公司还声称，他们的 “锂离子电池达到了世界上最高的能量密度——几乎是量产汽车电池的两倍”，并表示这将允许 “远远超过”300 英里（483 公里）的续航里程。

FF 91 Futurist Alliance Edition 将配备 11 种不同的显示屏，包括用于前排乘客的 17 英寸屏幕和用于后座的 27 英寸显示屏，总可视面积超过 100 英寸（2,540 毫米）。其他亮点包括一流的腿部空间（1,242 毫米）、受 NASA 启发的零重力座椅和轻松的 “水疗模式”。另外，官方一直宣称，其独特的 I.A.I（Internet、Autonomous、Intelligent）技术会为用户带来独一无二的第三互联网生活空间体验。

Faraday Future 的制造副总裁 Matt Tall 指出：“在汉福德工厂制造第一辆用于生产的汽车是团队迈出的重要一步。” 他补充说，“这次迭代是我们迄今为止看到的最接近 FF 91 量产车型的车型”，并表示这款公路跨界车将 “以无与伦比的驾驶员和乘客体验重新设定客户的期望”。Tall 继续声称 FF 91 将是 “第一款真正进入市场的豪华电动汽车”，显然，法拉第未来把矛头指向了奥迪、宝马、梅赛德斯、Lucid 和特斯拉。

随着第一辆 FF 91 准量产车的打造完成，FF 推出了 “Born in California, Global DNA” 的全渠道传播活动。与此同时，FF 还推出了 “ieMedals” 共创活动。

与此同时，法拉第未来宣布其首款面向大众市场的电动汽车 FF81 将由韩国的 Myoung Shin 制造。FF 81 的生产计划于 2024 年开始，法拉第未来表示，与终极智能技术豪华车 FF 91 相比，该车辆将具有 “先进的互联网连接性和为更广泛的受众量身定制的用户体验”。

FF 81 将根据合同在 Myoung Shin 的群山工厂建造，因为该工厂提供了制造车辆的规模和灵活性，同时还拥有 “有吸引力的港口通道”。两家公司没有提及产量，但表示 “Myoung Shin 将保持足够的制造能力和产能，以根据 FF 的预测供应 FF 81 汽车。”

虽然 Myoung Shin 不是家喻户晓的名字，但他们是一家零部件供应商，最初被委托在 2019 年制造拜腾 Byton M- Byte。Myoung Shin 总裁 Taekyu Lee 在一份声明中表示：“我们作为 EV 合同制造商的愿景是寻求创造、创新、可靠性、责任感和当好企业公民，我们将在制造 FF 81 车辆时为法拉第未来提供所有这些可靠的合作。”

法拉第未来对 FF 81 并没有多说，但该公司此前曾透露，“产品定义” 已于去年完成，并承诺将采用 FF 91 的 DNA。而我们现在一直也没有 FF81 产品最终形态的资料，对于法拉第未来来说，或许还没有到说的时候。

虽然法拉第未来一直背负骂名，但其终究还是一家上市公司，在高端产品 FF91 推出之后，接下去的 FF81，还有传说中的 FF71 才是其真正走量和厮杀市场的利器。只是到现在，我们似乎还需要准备足够多的耐心来等待法拉第未来给出来的回答。