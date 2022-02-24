吉利旗下的莲花品牌有希望在未来 12 到 24 个月内上市，为其电动运动车业务筹集资金。目前莲花汽车由吉利持有 51% 的股份。IPO 将在亚洲、伦敦还是纽约进行尚未确定，IPO 的类型也仍然有待官方宣布。

根据英国媒体的消息，莲花将选择传统的 IPO 方式，会优先于 SPAC 模式上市，具体的方式还有待观察。莲花科技是莲花集团的一个新部门，旨在加速电池和能源管理、电动机、电子控制系统、智能驾驶、智能制造等领域的创新——换句话说；发展电动汽车的核心要素都有了。莲花科技目前正在武汉设立其全球总部。

莲花之前表示，该品牌计划到 2028 年实现年销量 10 万辆汽车，其中 9 万辆将是莲花科技在中国生产的电动轿车和 SUV。该公司目前也在武汉为此目的建造一座工厂，该工厂的设计产能为每年 150,000 辆汽车。剩下的 10,000 辆将是电动跑车，将在 Lotus 位于 Hethel 的英国工厂生产。

早在 2021 年 4 月，莲花就宣布将从 2028 年起独家销售电动汽车。到目前为止，这家源于英国的品牌只提供一款电动汽车，即价格昂贵的 Evija 超级跑车。计划在 2026 年之前推出四款电动车型，首先是 e-segment 中的一款 SUV，迄今为止被称为 “型号 132 ”。E 级四门轿跑车 “型号 133” 将于 2023 年推出。2025 年，将展示一款电动 D 级 SUV，之前称为 “型号 134”。将于 2026 年结束的 “型号 135” 将成为 “全新的电动跑车”。

前三辆车将基于一个名为 Lotus Premium Architecture 的 800 伏平台，据说该平台允许电池容量在 92 到 120 kWh 之间。2026 年发布的跑车可能基于 2021 年 9 月推出的新型轻量化底盘。

2010 年，吉利收购了沃尔沃集团的乘用车业务，帮助其扭亏为盈。2021 年 6 月，吉利分别收购宝腾和莲花的部分股份，其中宝腾持股 49.9%，莲花持股 51%。2021 年 2 月，吉利成为德国豪华车制造商戴姆勒的最大股东，收购其 9.69% 的股权。

莲花汽车 CEO 冯庆峰曾在采访中透露，莲花汽车的发展方向不仅是为小众消费者提供产品，更是为大众消费者提供产品。莲花的定位将高于保时捷，未来 SUV 产品也将保持莲花的高性能基因。