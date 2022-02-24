动点出海获悉，印尼教育科技公司 Zenius 收购了本国最大的线下家教服务机构 Primagama。

Zenius 在本周二发布的一份声明中表示，今年早些时候双方已签下收购协议，Primagama 正式成为 Zenius 学习生态系统的一部分。收购后，Zenius 将开发线上线下相结合的混合学习（OMO）模式，学生既可以与教师直接线下互动，也可以随时随地进入在线畅学。

同时，Zenius 将进行多项技术创新用于加强 Primagama 的网络建设，从而为学生提供最佳的学习体验。此外，Zenius 还将继续提高 Primagama 的教师、课程以及相关设施的质量建设，以助力自身在网络世界的进一步发展壮大。由此，公司也将进一步实现自身承诺，也就是通过 OMO 模式为印尼创造全新的教育环境。

Zenius 创立于 2004 年，是一家领先的印尼教育科技公司。其在线学习平台重点培养学生的批判性思维技能和科学推理能力。上面的课程旨在激发学生的内在潜力，从而提升学习积极性，这也有助于打造更加充满智慧和趣味的印尼社会。

Zenius 参照的是最新版的印尼国家课标。如今，它已衍生了一系列覆盖不同垂直领域的产品。其主产品为针对 K12 学生的 APP Zenius，上面有超过 10 万个概念的视频以及几十万道练习题。据统计，在 2019-2020 学年间，累计共有来自印尼 300 个乡村和城市的 2000 多万用户使用该 APP。

而 Primagama 成立于 1982 年，是印尼日惹的一家家教服务机构。其辅导内容涵盖小学、初中和高中等不同阶段，旨在提高学生的考试成绩，包括期末考试、全国性考试和普通学校（高中/职中）以及州立大学或者其他一些学生所心仪大学的入学测试。

Primagama 在印尼设有 300 多个分支机构，每年有 3000 多名教师和来自小学、初中和高中等不同级别的 30000 多名学生在此学习。

日前，Zenius 和 Primagama 的整合工作仍在分阶段进行，预计将于今年年中完成。