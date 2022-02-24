近日，小型化创新磁共振开拓者鸣石峻致宣布完成逾五千万元 A 轮融资。本轮融资由合创资本、山蓝资本共同领投，华颖投资等跟投。本轮资金将用于公司首期两款产品：可移动式脂肪性肝病定量检测仪及中场高性能神外专用磁共振的创新申报、临床试验、NMPA/FDA 注册报证以及医院市场的开发与品牌建设。

同时公司将持续扩大研发团队以确保多个小型化（包括可移动式、便携式、可穿戴式）的颠覆性磁共振全球创新产品研发的稳步推进。

鸣石峻致成立于 2019 年， 由经验丰富的企业管理者和青年科学家组成，致力于推动磁共振技术在医疗器械领域的颠覆性创新应用。经过两年潜心研发，公司基于磁共振原理的可移动式脂肪性肝病定量检测仪已经研发完成并正在开展预临床工作。产品的检测精准度及评价全面性已获多方认可。同时，公司基于全新的中低场超导磁共振平台开发的一系列非传统应用场景正逐步落地，未来一到两年将有多款产品陆续面问世。

鸣石峻致创始人吴子岳博士表示：公司的愿景是推动磁共振技术在医疗领域的创新应用。当前磁共振的痛点是检测费用高昂，排队周期长，公司的产品将解决当前磁共振医械的痛点，并突破性地走出影像科，走进临床科室。“小型化、专科化” 是我们的产品定位，我们的愿景并非取代影像科传统磁共振，而是结合专科专病的特点做小型化量身定制，最大限度的创造磁共振这项伟大技术的全新应用方式。公司将持续深耕磁共振领域的创新应用，将磁共振技术普及到更多科室，更多应用场景。

投资方合创资本合伙人齐玮博士表示：磁共振成像（MRI）被认为是 20 世纪最伟大的医学影像诊断工具，自从 MRI 在低场的临床应用的最早报道以来，产业界一直试图使用更高的磁场强度来改善质子的极化，从而增加可用的信号来创建更好的图像。到目前，传统 MRI 平台技术已逐步趋于成熟，短期内恐难再有突破性进展，但 MRI 在临床的使用上仍然存在重大限制和挑战。运营成本、安装复杂性和安全性等都是迫切需要解决的问题。而解决这一挑战的核心，也就是 MRI 的未来，将是如何更好地利用低磁场强度（和低成本）下的诊断和介入 MRI 来创造价值。我们很欣喜的看到，鸣石峻致专注于技术创新，在这一方向已有了很多突破性的进展。鸣石峻致针对不同的临床应用场景开发了一系列 POCT 的 MRI 产品，很多都是国内首创甚至全球首创，将有希望给整个 MRI 临床市场带来新的机会。

山蓝资本合伙人刘道志博士表示：我们山蓝关注于临床上未被满足的需求，注重基于临床需求的技术创新，看好临床科室的影像解决方案。鸣石峻致小型便携式的核磁代表了核磁发展的一个重要的趋势。非炎症脂肪肝已经成为第一大的肝病种类，目前市场上的检测方法都有缺陷，公司的小型脂肪肝定量设备是全球创新的产品，具有成本低廉、定量准确、操作简单、无特殊配制要求，非常适合门诊与基础医院的应用。可以解决非炎症脂肪肝治疗与管理的临床痛点，具有广阔的市场空间。期望鸣石在吴博士的带领下，尽早将产品推向市场满足患者的迫切需求。

华颖投资创始合伙人易立夫表示：在精准医疗的大背景下，医学影像设备作为最重要的医疗器械之一，必然走向小型化、专科化——精准满足专科临床需求。而磁共振设备作为最具潜力的影像设备，其应用却长期受限于开发难度大、成本过高，并且由于国内缺乏相应的人才，磁共振设备专科化更是难以实现。华颖投资非常关注医学影像的小型化、专科化趋势，鸣石峻致团队拥有出色的磁共振系统整合能力、算法优化能力和针对临床需求的系统设计能力，公司即将推出的两款磁共振创新医疗器械产品也极具市场潜力，华颖投资很荣幸也很期待陪伴公司共同推动小型化创新磁共振设备的普及。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。