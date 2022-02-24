近日，场内智能物流解决方案提供商劢微机器人（Multiway Robotics）完成超亿元 A2 轮融资，本轮投资方为创世伙伴 CCV，跃为资本担任长期独家财务顾问。

劢微机器人创立于 2019 年 4 月，在成立之初以无人叉车为入口，切入整个智慧物流市场。该公司逐步形成了软硬件一体整套解决方案。其中硬件产品包括各类型无人叉车、AMR、无人牵引车及仓储机器人等；软件系统包括劢微云、WMS、WCS、现场管理系统及多种视觉解决方案。

CCV 创始合伙人周炜表示，劢微机器人作为领先的场内智能物流解决方案提供商，在仓储、物流等高价值场景行业提供极速部署交付的无人车和整体智能物流解决方案，持续为客户降本增效并提升管理水平，是客户运营增长的长期战略伙伴。CCV 会重仓智能化、数字化、全球化的早期科技创业公司，在劢微机器人之外，自动驾驶领域我们还布局了酷哇机器人、快仓智能、悠跑科技、前晨汽车、中科原动力，我们预判未来中国会出现上百家机器人研发企业，在各个应用领域领跑全球。CCV 将运用自身十五年运营管理 KPCB 中国基金和独立基金建立的全球资源网络，助力中国企业走向全球市场。

截至目前，劢微机器人已经累计服务上百家大型企业客户，覆盖 20+行业场景，2021 年订单相比 2020 年全年实现超 2000% 的高速增长。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。