OPPO 今日正式发布全新一代旗舰 Find X5 系列，包括 Find X5 Pro、Find X5 Pro 天玑版以及 Find X5。Find X5 Pro 首次搭载 OPPO 自研 NPU 芯片——马里亚纳 MariSilicon X 的旗舰手机，凭借其空前强大的算力和能效比，并结合全新一代骁龙 8 旗舰性能，首次为用户带来芯片级 4K 夜景视频、芯片级 HDR 视频、芯片级 App 相机增强等前所未有的计算影像体验。自研马里亚纳 MariSilicon X 芯片结合全球首个悬浮防抖、行业首个 13 通道光谱传感器、定制高透玻璃镜片、5000 万像素双主摄旗舰传感器等顶级影像配置，以及 Find 系列首次应用的 OPPO｜哈苏 手机影像系统，通过纯净光学、适度计算，哈苏色彩三大突破，为用户实现全新一代色彩影像体验。

Find X5 Pro 搭载 OPPO 首个自主研发的影像专用 NPU 芯片——马里亚纳 MariSilicon X，通过 DSA 新黄金架构理念、6nm 先进制程和自主研发的 IP 设计，带来影像垂直链路的定制整合，打破算法、芯片与传感器之间长期存在的协同问题，将计算摄影提升至新高度。此外，为了将自研马里亚纳 MariSilicon X 和骁龙平台协同实现更好的影像结果，OPPO 对基础 3A 算法进行了全部的自研重构，让 Find X5 Pro 能够实现 10% 的对焦准确率提升，20% 的对焦速度提升，以及 40% 的降噪能力提升。

Find X5 Pro 搭载 6.7 英寸新一代 LTPO2.0 2K 屏幕，采用康宁大猩猩 Victus 玻璃，屏幕分辨率高达 3216*1440，PPI525，可实现原生 10 亿色显示。Find X5 Pro 依靠自研智能动态帧率技术将变频延迟缩短至 75ms，几乎做到了 0 延迟，且无需打通第三方资源，即可实现不同使用场景中从 1-120Hz 的无感变频，同时屏幕功耗降低 40%，既能做到动态顺畅，又能在静态下减少耗电。全新人眼仿生自适应调光技术，为这块顶级屏幕提供最舒适的观感，在暗光环境下，让屏幕亮度变化速率更贴合人眼的舒适范围。而在复杂光源下，通过 AI 智能背光技术，可根据用户手动调光的习惯进行深度学习，有效降低手动调节亮度的频率，时刻保证屏幕的舒适观感。

Find X5 Pro 搭载全新一代骁龙 8 处理器，采用 4nm 制程工艺，CPU 架构全面升级，性能提升 20%，功耗降低 30%，新一代 Adreno GPU 核心面积增加 60%，渲染速度提升 30%，能效提升 25%。在保障强劲性能同时，Find X5 Pro 带来了全家桶级别散热系统，近乎 Find X 3 两倍面积的 VC 液冷配合冰肤散热保护壳的组合带来由里到外的散热保障，同时壳温拟合技术通过在机身内部增加多个温度传感器，精确计算出手机外表面温度进行调控，真正将散热武装到了指尖。

续航方面，Find X5 Pro 搭载 5000mAh 大电池，配合 OPPO 自研的电池健康引擎，打造 “管理+检测+修复” 的全链路电池管理，总充放电循环次数在 1600 次后电池健康度依旧大于 80%，相当于 4 年的使用频率，极大延长电池寿命。 Find X5 支持 80W 超级闪充，12 分钟能充满一半，35 分钟充至 100%，50W 无线闪充仅 47 分钟即可充至 100%。

OPPO Find X5 系列提供多种配色方案，以及陶瓷、素皮和玻璃三种材质选择，其中 Find X5 Pro 拥有白瓷、黑釉、水蓝三款色彩，8GB+256GB 版本售价 5999 元、12GB+256GB 版本售价 6299 元、12GB+512GB 版本售价 6799 元；Find X5 Pro 天玑版拥有白瓷、黑釉两款色彩，12GB+256GB 版本售价 5799 元；Find X5 拥有雅白、素黑、镜紫三款色彩，8GB+128GB 版本售价 3999 元、8GB+256GB 版本售价 4399 元、12GB+256GB 版本售价 4799 元。