OPPO 终于带来了其首款平板电脑，价格从 2199 元起跳。作为 OPPO 首款平板，OPPO Pad 不拘泥于传统设计，在外观上创新突破，带来业内首创流光晶钻工艺背板及拼接设计。跳动的几何律动图案 “OPPO” 加上大面积闪光砂工艺，不仅展现跃动的人文关怀，更是凸显 OPPO 独有的至美科技，给人焕然一新的视觉享受。

除耀夜黑和极光紫两款标准配色外，此次发布的 OPPO Pad 还带来了银色版本——James Jean 艺术家限定套装。将 James Jean 著名画作《夏日奇遇》中的梦幻元素镶刻在银色背板上，向年轻用户表达敢于追梦、坚持自我理念的同时，也进一步彰显 OPPO 对艺术美学的探索与追求。

OPPO Pad 搭载骁龙 870 旗舰级处理器以及 AI 自流畅引擎 2.0，超强算力和系统自流畅优化，为全场景流畅体验提供强大性能支撑。同时，OPPO Pad 在续航及散热上表现极为出色。搭载 8360mAh 大电池，可实现 18 小时航程连续办公，连续 9 小时视频会议。而多层石墨加上硅胶散热设计，以及高达 27413mm²的散热面积，配合智能充电控制，让充电更快更稳更安全。

旗舰性能的表现不止于此，OPPO Pad 在音画配置上同样优秀。配备 2.5K 高清全面屏，支持 120Hz 高刷率、HDR10 及 P3 广色域，屏幕素质格外出众。与此同时，搭载行业首发 AAC 第二代扬声器、四个超大独立音腔以及支持杜比全景声，为用户带来身临其境的视听享受。OPPO Pad 不仅通过德国莱茵 TÜV 低蓝光认证，还获得国家眼科中心自然护眼评测证书，充分满足用户健康护眼的需求。

流畅的体验同样离不开系统的加持，OPPO Pad 内置为平板量身打造的全新操作系统 ColorOS for Pad。便捷的智慧交互功能，高效的跨屏协同体验，让 OPPO Pad 成为真正流畅的安卓生产力工具。

为打造好用易用的平板，OPPO Pad 开发了多项独创功能。独有的四指捏合小窗、双指分屏等手势，让复杂的多任务处理简单一步到位。不仅如此，OPPO Pad 更提出了软件弹性适配理念，在大屏产品使用方面，进一步探索、提高各应用间的流畅自由度。

连同平板一起发布的还有第一代手写笔 OPPO Pencil 及智能磁吸键盘。支持行业领先的 5g 出水，配合自研 OPPO Pencil SDK 带来的超低延迟，让 OPPO Pencil 的流畅性和跟手性媲美真实手写体验。并且，息屏速记功能还可以让用户捕捉每一刻灵感，随时随地自在畅作。同时，OPPO Pad 还为键盘定制多组快捷键，大大提高生产力效率。

除了聚焦生产力，OPPO Pad 也关注到用户家庭教育场景需求。OPPO Pad 在行业内首创平板学习空间，内置家长远程管理、多孩模式等功能，为管控孩童健康使用平板提供更人性化的解决方案。此外，在学习空间界面下，OPPO Pad 还可对孩子的坐姿和距离进行 AI 检测，并对坐姿和距离不当进行提醒，全方位守护孩子的学习健康。