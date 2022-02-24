近日，硬折扣连锁品牌「奥特乐」宣布完成由创新工场领投、无界资本跟投的近亿人民币 A 轮融资，这是奥特乐成立半年多完成的第三轮融资，此前奥特乐曾连续获得联想创投独家投资的数千万人民币天使轮和天使+轮融资。本轮融资将主要用于门店拓展以及供应链打造。

奥特乐创立于 2021 年 5 月，定位于新型硬折扣连锁。其 SKU 控制在 1000 以内，并以美妆日化个护、休闲零食、酒水饮料等标品品类为主。据公司 CEO 陈诚介绍，目前三者的 SKU 占比为 40%，40% 和 20%，营收占比也大体相当。

选品方面，奥特乐目前 60% 依靠品牌折扣，20% 自有品牌以及 20% 的尾货商品（后期目标是自有品牌占比 50%）。据陈诚介绍，奥特乐所开发的自有品牌在每个细分品类的销量均排名第一，这在零售领域非常罕见。目前公司已经与 100 多家海内外品牌商达成合作，国际品牌层面则直接与品牌方和一级经销商合作。

据陈诚介绍，奥特乐目前的单店投资成本在 60 万元左右，30 家门店的单店月均销售额近 200 万元，门店面积在 200-300 平米，坪效 10 万元，所有门店均实现开业当月盈利。门店类型上，奥特乐目前专注于直营店，不做加盟，这也区别于市面主流折扣店品牌的选择。

2022 年，奥特乐的目标是将门店数提升到 300 家，仍以川渝作为主要扩展区域（平均在每个地级市覆盖 15-20 家），并将营收目标提升至 22 亿元。

联想集团高级副总裁、联想创投总裁贺志强表示：“在数据智能驱动下，新零售、新消费品牌迎来巨大发展机遇。奥特乐作为创新模式的硬折扣连锁品牌，基于高效的供应链和运营体系，高质低价的大牌商品，快速成长为现象级的硬折扣店，深受年轻人喜爱。创始人陈诚有近 20 年的零售从业经历，带领团队快速裂变开拓市场，践行数字化经营战略。我们很开心携手奥特乐共同努力，树立中国数字化折扣超市的新标杆。”

联想集团副总裁、联想创投高级合伙人宋春雨表示：“奥特乐创立以来，已与上百家国内外各大品牌公司建立起战略合作关系，依托全球供应链，采用批量采购的方式带来绝对的价格形象优势，同时注重数字化运营，在智能选品、自动补货、智能陈列等系统功能下，更高效地为消费者提供高体验感的服务。奥特乐除了门店的 C 端业务，B 端业务也在同步进行，并且对 C 端做了价格支撑。联想创投作为奥特乐的天使轮投资方，将继续提供多方面的赋能陪伴企业成长。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。”