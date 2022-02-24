近日，中科欣扬完成近 2 亿元 B 轮融资，本轮融资由中金资本旗下中金佳泰叁期基金领投，战略投资方爱尔医疗、嘉兴沃永参与其中。本次融资将会主要用于合成生物学自动化工程平台（SIYO-AI）和反脆弱生物平台（SIYO-AF）升级改造，加快深圳合成生物学智造基地项目一期建设投产，进一步扩充合成生物学研发博士团队和产业运营专家团队。

中科欣扬始终致力于为全球各行业提供全新的生产方式及解决方案。其已搭建来自中科院、北大、清华、UC Berkeley、Wageningen UR 等国内外高校和科研院所，涵盖合成生物学、化学、生命科学、生态学、环境科学、食品科学、农业科学多个领域海内外人才的核心研发团队。多学科交融研发团队是中科欣扬 “一芯”——合成生物学使能平台从模块化、定量化、标准化提升工程化效率的源动力。2022 年，公司还将通过加强与国内外一流院校、科研机构合作，扩充研发和产业运营团队，加快自动化工程平台（SIYO-AI）、反脆弱生物平台（SIYO-AF）升级改造，构建产学研创新生态闭环，进一步缩短新品 “由研转产” 周期，加速农业、环保、材料、医疗等多个全新项目的产业化进程。

中金资本表示：“合成生物学是一个极具潜力的赛道，在医疗、护肤、食品、化工等领域都有着巨大的应用前景。中科欣扬在合成生物学领域有着深厚的技术和平台化的积累，核心团队同时拥有技术和产业化的扎实能力，是国内率先实现商业化落地的合成生物学公司。在工业生产新手段的巨大机遇面前，中科欣扬凭借着自身强大的技术能力，以需求为导向不断开发出新产品，实现公司的快速发展。”

嘉兴沃永表示：“合成生物学技术的应用可以降低工业过程能耗 15%- 80%，原料消耗 35%-75%，减少空气污染 50%-90%，水污染 33%-80%。预计到 2030 年将降低 10 亿至 25 亿吨二氧化碳排放，嘉兴沃永持续看好中科欣扬在核心原料的化学替代、进口替代业务上的引领，以及利用生物智造助力碳中和的企业价值观。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。