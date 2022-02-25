在这个世界上还没有特斯拉的时候，日产早已经通过其电动车型 Leaf 先拔头筹，不过随后风头被新势力一波波盖过。现在，日产对这款旗下首部量产电动汽车进行了升级。新的 Leaf 2022 发布，预示着新车型年的到来。新的 Leaf 带有新的颜色和轮辋，以及其他元素，显然这是一部走平民路线，耐久使用的电动车型。

新款 Nissan Leaf 将于 4 月 1 日在德国上市，起价为 29,990 欧元。日产宣称 Nissan LEAF 一直致力于让全世界（现在为止已经有 577,000 名客户）的每个车主都能享受到先进技术和电动驾驶的快感。LEAF 的设计围绕家庭的需求提供无缝连接和高效的动力系统。

首先从车轮开始，LEAF 2022 引入了复杂的外观造型改进，增强了车型独特外观的动感。该车型还在车轮、前格栅和后部采用了日产的新品牌标志。新的 16 英寸和 17 英寸合金轮毂选项增加了运动元素，光滑的黑色元素增强了它们的高级感。

客户还受益于更新的外观颜色系列，从时尚到大胆和充满活力。加入一系列五种单颜色和五种双色调选项，在逍客和 Ariya 等标志性车型上取得成功后，推出了两种新色调：具有丰富成熟色调的珍珠蓝，以及增强活力感的磁性蓝。

LEAF e+ 提供两种电池选项，可提供长达 239 英里 (WLTP) 的驾驶里程（约 385 公里），LEAF 2022 将高效的电动驾驶体验与广泛的驾驶辅助和连接技术相结合，并融入了 10 多年的日产电动汽车知识与创新。

ProPILOT 技术使 LEAF 2022 能够自动停止、启动并与前方车辆保持安全距离，而创新的 e-Pedal 提供了仅使用一个踏板即可加速、减速和停止的选项，从而在移动中获得最大的舒适度。

LEAF 2022 还在车载 NissanConnect 系统中为客户提供了一套信息娱乐功能，其中集成了 Android Auto 和 Apple CarPlay 智能手机。NissanConnect Services 应用程序（可从 N-Connecta 及以上级别获得）还可以远程操作气候控制等功能，而客户可以将他们的 LEAF 连接到他们的 Amazon Alexa1 智能家居设备以增加便利。

日产官方表示，随着电动汽车的日益普及，日产正在其电动汽车故事中掀开令人振奋的篇章。LEAF 在塑造日产增强移动性及其他领域的愿景方面发挥了关键作用，我们会利用电动汽车专业知识，在 2030 财年之前推出 23 款新的电动车型——包括 15 款全电动汽车。

作为该公司于 2021 年 11 月公布的 “Ambition 2030” 战略计划的一部分，日产正在加速其电气化计划，在未来五年内投资 2 万亿日元（约合 156 亿欧元）。雷诺-日产-三菱联盟将加强这一点，该联盟上个月刚刚公布了到 2030 年的联合电动汽车路线图。

日产宣布的大部分电动车型将在 2026 年底之前推出。未来五年，该公司将推出 23 款纯电动或电动混合动力车型中的 20 款。通过这些车型系列，到 2030 财年将实现 50% 的电气化组合。通过 “Ambition 2030”，这家日本公司将其在 2021 年 1 月提出的战略具体化并加紧实施。对于中国和日本市场，日产还将继续开发混合动力驱动——在内燃机方面，现有单元将进行修改和改进，但不计划开发新的内燃机。