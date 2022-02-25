全电动 BMW i7 系列开发的目标之一是尽可能地让乘客远离令人不安的噪音。宝马现在提供了一些关于专门为电动汽车设计的声学测试台上的相应测试程序的详细信息。

对于买得起高档轿车的客户来说，他们需要的不仅仅是一部车，还包括驾驶舒适性、空间和材料，包括做工，还有汽车的声学舒适度。对于安静的电动车，声学特性更加重要。但 i7 中的驱动器也不应该是静音的：例如，与 i4 和 iX 一样，i7 具有好莱坞作曲家 Hans Zimmer 称为 IconicSounds 的效果。

宝马表示，纯电动豪华轿车内部的舒适度很大程度上取决于在 i7 的噪音控制度，宝马宣称可以让 i7 的乘客远离令人不安的噪音。这家德国汽车制造商表示，必须考虑大量可能的噪声源。作为慕尼黑研究与创新中心 (FIZ) 声学测试的一部分，BMW i7 接近量产的原型所进行的测试项目也相应地广泛。

在新的 FIZ Project House North 中，专门为此目的设置了声学测试台，专为满足电动汽车的要求而设计。根据宝马的说法，滚轮测试台具有 “独特的安静水平” 和可更换的衬里，以模拟和测量 “与全球日常交通相关的所有路面” 的滚动噪音。既定目标是重现并专门消除开发工程师在道路试驾期间注意到的那些令人不安的噪音。

其他功能并未在测试台上进行整理，但已在设计中考虑在内。例如，驱动单元进行了声学优化，电动机的安装适用于 i7，并开发了特殊的噪音封装。此外，前端区域增加的车身刚度有助于改善振动性能。与 iX 一样，轮胎配备了泡沫吸收器，以消除轮胎内部的噪音。

i7 接近量产的原型已经完成了道路测试。为了保持对该系列的推广力度，宝马已经在最近的热地测试和冬季试驾中发布了一些关于试驾的信息。只有当 i7 上市时，客户才能真正感受到声学舒适度。宝马计划在今年与 7 系列的其他车型一起展示。

虽然为 i7 购买了声学测试台是为了在与梅赛德斯 EQS 或具有主动降噪功能的特斯拉 Model S Refresh 的高端竞争车型中得分，但未来其他电动宝马车型也将能够从这个设施中受益。