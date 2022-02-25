日前，国家 “东数西算” 工程正式全面启动。国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等 8 地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了 10 个国家数据中心集群。这标志我国 “东数西算” 工程项目拉开序幕。

中国联通明确新战略，全面承接国家 “东数西算” 工程，主动服务国家战略、积极融入数字经济建设，制定了《建设新型数字信息基础设施行动计划》和《算网融合发展行动计划》，行动计划重点围绕大计算、大联接等主责主业，统筹推进新型数据中心、云网深度融合，构建云网一体、安全可信、专属定制、多云协同的 “联通云”，打造低时延新型算力网络，形成数网协同、数云协同、云边协同、绿色智能的多层次算力设施体系，支撑不同维度、不同层次全面多样的数字化需求，推进架构先进、安全可靠、服务卓越的算力网络新布局，为数字经济打造 “第一算力引擎”。

中国联通现有数据中心 880 余个，总规模超过 30 万架，承载服务器超百万，数据中心主要分布在京津冀、长三角、珠三角、鲁豫、川陕渝、蒙贵等区域。下一步，中国联通将围绕国家 “东数西算” 八大算力枢纽节点，加快京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝区域四大国家东数枢纽节点高算力、高安全、绿色低碳新型数据中心建设，实现大规模算力部署，满足国家重大区域发展战略实施需要。发挥能源、气候等自然资源优势，建设蒙贵甘宁四大国家西算枢纽节点，提升算力服务品质和利用效率，打造面向全国的非实时性算力保障基地，按需建设新型数据中心。灵活部署边缘数据中心。同时，贯彻落实党中央 “碳达峰、碳中和” 决策部署，通过技术引领与管理效能提升，优化增量和改造存量 “双轮” 驱动，推进数据中心节能减碳。