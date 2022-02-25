高端网络芯片领先企业云合智网近日完成超 4 亿元 Pre-A+轮融资。本轮融资由海松资本领投，LFC、混沌投资、银盛泰资本、萧山开发区产业基金、招商证券、中关村芯创基金、分享投资、华盖资本跟投，老股东前海母基金、活水资本、临芯资本、金沙江资本等持续加注，光源资本继续担任独家财务顾问。

在过去一年中，云合智网已迅速完成三轮融资，累计融资金额近 10 亿元。本轮融资完成后，公司将继续加速芯片研发及市场落地，进一步完善团队建设。

海松资本 CEO、管理合伙人陈立光表示：“网络交换芯片是数据中心最重要的芯片之一，数字化时代背景下，数据中心的高速增长也为网络交换芯片的发展提供了坚实基础。网络交换芯片技术壁垒极高，国内亟需在全球市场具有竞争力的网络交换芯片企业。云合智网拥有国内一流的研发和市场团队，将有机会成为国内乃至全球网络交换芯片的领军企业。作为一家深耕硬科技产业、具备深厚产业资源的私募股权投资机构，海松资本在数据中心、半导体等相关领域拥有丰富的产业经验和投资布局，未来将持续支持云合智网的长远发展。”

混沌投资表示：“我们认为在国家数字化建设大背景下，数据中心基础设施将会率先受益，交换机正是数据中心核心网络设备。交换机芯片行业长期被海外大厂垄断，国内云服务厂商亟需自主可控的产品打破格局，云合智网的交换机芯片正是解决痛点的关键。云合团队在网络芯片领域拥有丰富的经验、深厚的技术背景、完整的团队架构，我们相信公司可以利用自身优势和国际化视野，填补国内厂商在高端网络芯片行业的空白。”

银盛泰资本董事总经理朱璐璐表示：“云合智网是一家在数据中心、5G 通信网络快速发展过程中极具竞争优势的企业，银盛泰资本在早期就保持密切关注。公司的高端网络交换芯片定位于填补国内市场空白，创始团队具有国际化视野和成熟的运营管理经验，核心技术团队具有丰富的流片经验。此外，作为初创公司，云合智网加大创新研发力度，其芯片和解决方案将满足国内客户面对创新网络架构的新需求。立足中国，放眼世界，云合智网有望成为一家真正的世界级芯片公司，银盛泰资本将一如既往地见证和支持企业的发展。”

萧山开发区产业基金总经理陈一奇表示：“云合智网是萧山开发区引进的高科技项目。云合智网拥有世界超一流的创始团队，他们不但具有国际化的视野，也非常接本土的地气。数据中心是未来数字化时代的核心基础设施，云合智网在交换机芯片领域的强大研发能力，必将为中国的数字化建设做出巨大贡献。我们期待云合智网在萧山开发区取得更大发展！”

招证投资战略企业团队负责人贾士博表示：“大数据时代，数据底层硬件尤其是芯片的价值将得到重估，与大数据直接相关的芯片领域将明显受益。从全球和我国的交换机及交换芯片市场来看，目前市场上的交换芯片主要被博通、思科垄断。虽然在我国交换机设备市场中，国产厂商参与度较高，但国内中高端网络设备的核心芯片市场仍主要被海外企业占据，国产化替代的需求非常强烈。因此，云合智网所主打的交换机核心芯片将有着非常广阔的市场空间。公司创始人均曾在硅谷顶级网络及芯片公司担任重要职务，拥有着丰富的技术、研发、管理和创业经验。我们愿意陪伴云合智网的优秀团队一起，不负众望，成功打破国外厂商在高端网络设备核心芯片领域的垄断，成为国内乃至国际上的一股重要力量。”

中关村芯创基金总经理、启航投资主管合伙人马建平表示：“随着 5G、云计算、自动驾驶等技术加速迭代，网络的数据量将又一次呈几何级数的爆炸性增长，作为网络设备核心技术产品，网络芯片和网络操作系统软件将是一个规模数千亿元人民币并且持续高速增长的巨大市场。云合智网核心团队成员在网络芯片和系统领域具有全球领先的技术研发实力与商业创新经验。该公司也是中关村芯创基金在数据中心领域的重要布局之一，希望云合智网深耕网络行业，在研发国产自主网络芯片的基础上，建立国内自主可控的网络生态，为提高国家网络整体性能和供应链安全贡献自己的力量。”

分享投资董事总经理姜兴伟表示：“云合智网是一家弥补国产高端网络交换芯片空白的公司，该领域难度相当大，一直被博通等美国公司主导，云合智网团队背景非常强，可以说是目前国内唯一能将国产芯片研发出来的团队。我们相信，随着数据中心的建设，国产高端网络交换芯片的国产替代需求会越来越强，云合智网未来有望打破国外垄断的局面，成为国产高端网络交换芯片领域的独角兽，分享投资也将全力支持企业发展。”

华盖资本表示：“数据中心是数字化时代的关键赛道，而云合智网专注研发的交换机芯片作为数据中心最重要的逻辑芯片之一，行业天花板极高。团队核心成员在业内国际龙头企业从业多年、有过成功先例、兼具国际视野又懂国产化需求，我们相信这样的成建制团队能成功推出自主研发的高端交换机芯片，为中国的数字化和网络生态贡献力量，未来发展潜力巨大。”

前海母基金、智慧互联产业基金执行总裁许恺表示：“云合智网团队出身名门、整建制高规格，兼具国际视野与本土实践，并具有被验证过的创新与创业能力。在上一轮投资后，云合发展势头喜人，团队扩充与研发进度均超预期，我们看好公司成为国内最顶尖的高端以太网交换芯片供应商。”

活水资本人民币基金合伙人史联表示：“随着云计算数据量和落地应用的进一步发展，我们期待网络底层技术的更新与爆发，云合智网作为国内实力最强劲的自研交换机芯片，有望成为新一代网络基础标准的定义者。”

光源资本执行董事许银川表示：“在通向万物互联、元宇宙等产业远景的过程中，网络数据量的几何级增长是非常确定的趋势，性能更好的、更自主可控的网络芯片是数据流通的核心。云合智网的核心团队有深厚的产业背景，技术过硬、研发及流片经验丰富，团队视野开阔，融贯中西；上轮融资后，随着更多专业人才的加入，团队建制更加完整，中层团队能力愈发全面，研发进展也超出预期。我们认为云合智网是这个确定的大趋势中极具竞争力的企业，光源资本很高兴能够持续助力云合智网完成融资，期待公司未来能发展成为全球高端网络交换芯片的新巨头。”

云合智网创始人、董事长兼 CEO 曹图强表示：“过去的一年云合智网发展迅猛，高端网络芯片的研发按计划有序进行，相继完成了几个重要的研发里程碑，已经申请了一百多项专利。云合虎年，在资本和人才的双重助力下，将在高端网络芯片研发的同时，在市场开拓，产品规划，技术创新等方面齐头并进。相信云合智网的高端网络芯片核心技术必将加速推动中国未来网络生态的构建。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。