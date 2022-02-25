Web3 基础设施提供商 InfStones 宣布完成 B 轮 3300 万美元融资，SIG 海纳亚洲、Dragonfly Capital、启明创投、DHVC、渶策资本、A&T Capital 和 Value Internet Fund 等参投。此前， InfStones 在种子轮和 A 轮融资 1200 万美元，总融资额达到 4500 万美元。

本轮融资资金将用于开发 InfStones 的 Web3 基础设施平台。凭借平台上提供的公共、专用 API 服务和节点管理服务，客户可以一键式地在数分钟内部署自己的区块链节点。目前，客户可以使用公共 API 服务访问币安链及其 Archival 数据、以太坊和 Neo，包括 Cosmos 在内的其它区块链将陆续得到支持。

InfStones 首席执行官施振吴博士表示：“InfStones 创建了世界上最强大的 Web3 开发平台之一，开发者可以在该平台上开箱即用式地访问和使用 50 多条区块链协议，协议支持数量超过世界上所有其它开发平台。在不损害可靠性、可扩展性、安全性、访问速度和可控制性的前提下，平台实现了对开发者最为友好的一键式部署。我们的目标是将 AWS 的服务体验带入 Web3 领域。”

作为区块链行业内使用最广泛的 Staking 和基础设施平台即服务（PaaS）提供商，InfStones 为全球多种类型的机构客户提供服务，并在 Ethereum、BNB Chain、Cardano、Polygon、Polkadot、Solana、Chainlink 等 50 多条链上支持了数万个节点。通过使用 InfStones 的区块链基础设施， 包括应用开发商、托管商、资产管理商、数据分析商在内的多种类型企业机构更加容易地将自己的业务扩展到了 Web3 领域。

SIG Michael Yuan 表示：“无论是对终端用户还是企业而言，区块链的下一阶段将更专注于易用性。在不影响其可靠性、安全性、可扩展性和可控性的前提下，InfStones 正在简化一个一直以来极其复杂的流程。这将成为我们进入区块链增长新时代的基石， 并改变各个垂直领域的企业进入和建设 Web3 的方式。”

通过本轮融资，InfStones 计划在今年将其团队规模扩大三倍，并将支持的区块链协议拓展至上百个。致力于成为 Web3 领域的 “AWS”，InfStones 还将持续进行技术研发以升级其基础设施平台。

Dragonfly Capital 合伙人 Tom Schmidt 表示：“正如 AWS 让所有企业都可以轻松地在不同服务器、存储和数据库上部署应用程序一样，InfStones 也能帮助用户使得节点部署、API 和其它服务变得简单。对于那些希望将区块链技术纳入其技术栈的企业而言，InfStones 平台将有效帮助其快速实现目标。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。