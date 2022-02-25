近日，印度端到端数字医疗保健平台 MediBuddy 筹集了 1.25 亿美元 C 轮融资，投资方为 Quadria Capital 和 Lightrock India，现有投资者也参与了 Bessemer Venture Partners 的融资，包括 India Life Sciences Fund III、Rebright Partners、JAFCO Asia、TEAMFund LP、FinSight Ventures、InnoVen Capital、Stride Ventures 和 Alteria Capital。

MediBuddy 通过视频通话、送药上门、居家实验室测试、心理健康支持和其他集成医疗服务为用户提供全天候的专业医生服务。

新一轮融资将进一步投资于客户意识、招聘、增强技术平台，包括数据科学能力、临床研究和产品开发。

Lightrock India 首席和医疗保健主管 Tejasvi Ravi 表示：“MediBuddy 正在组织初级医疗服务方面发挥关键作用，即使在扩大包括 2 级和 3 级城镇在内的印度各地服务的同时，质量和便利性也丝毫不打折扣。 领导团队对消费者需求有着非凡的了解，并将其影响力和服务扩展到了领导层地位。MediBuddy 的护理平台提供无缝集成的护理，引领着初级医疗保健的普及，并帮助数百万客户保持健康。”

Quadria Capital 执行合伙人兼联合创始人 Amit Varma 博士表示：“数字医疗正在见证前所未有的增长，在未来十年，数字基础设施将彻底改变人们消费医疗保健服务的方式。 MediBuddy 已经在数字医疗行业占据了领先地位，同时展示了卓越的单位经济效益。我们很高兴支持 MediBuddy 进一步巩固其地位，填补数字医疗领域的空白。”

MediBuddy 联合创始人兼首席执行官 Satish Kanan 表示：“自 MediBuddy 成立以来，我们就一直设想让全国 10 亿人能够容易地获得高质量的医疗保健服务。 医疗保健行业的数字化帮助居住在美国最偏远地区的人们获得专业人员的及时医疗服务。通过最新一轮融资，我们将在平台上推出新的服务，同时充分利用我们的医疗服务提供商网络和团队。我们将一如既往地继续走在印度医疗行业数字化转型的前沿。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。