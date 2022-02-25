根据 Strategy Analytics 发布的最新数据，2021 年 Q3 全球蜂窝基带市场收益增长了 23.3%，达到 81.5 亿美元，创历史新高。

Strategy Analytics 手机元件技术（HCT）服务近期发布的研究报告《2021 年 Q3 基带市场份额追踪：5G 基带收益份额占 70%》指出，高通、联发科、三星 LSI、紫光展锐和英特尔占据了 2021 年 Q3 手机基带收入份额的前五名。

高通以 55% 的收益份额保持领先，其次是联发科（29%）和三星 LSI（9%）。

5G 基带芯片占 2021 年 Q3 基带总收益的 70%。

随着 5G 基带组合的增加，基带市场的平均售价（ASP）增长了 32%。

Strategy Analytics 手机元件技术服务总监兼报告作者 Sravan Kundojjala 表示：“高通在 2021 年 Q3 的 5G 基带芯片出货量连续第四个季度超过 1 亿。由于容量限制，该公司优先考虑了高端和超高端基带芯片，这一举措获得了回报。高通基带收益在 2021 年 Q3 同比增长 57%。该公司继续受益于海思半导体的退出、5G iPhone 和安卓 5G 价格段的扩张。Strategy Analytics 认为，5G 周期仍处于早期阶段，高通有望在 2022 年借助增加代工产能来提高基带出货量和收益。”

Kundojjala 继续说道：“由于其广泛的中国客户基础，联发科的 5G Dimensity 基带出货量在 2021 年 Q3 增长了三倍。5G 基带组合的增加帮助联发科基带芯片的平均售价实现了 60% 的增长。而紫光展锐凭借其具有竞争力的产品和 Tier 1 客户订单，LTE 芯片出货量增长了 74%。Strategy Analytics 认为，随着联发科将重心转向 5G，紫光展锐有望在 2022 年从联发科手中夺取 LTE 市场份额。”