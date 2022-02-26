起亚公司发布了 “move.ment”，这是一种创新的数字乐器软件，可以利用运动中的自然之声来激发灵感。运动和自然是起亚创意的核心，公司相信音乐是最能激发灵感的艺术形式之一。借助 “move.ment”，起亚旨在提升创意灵感，让世界各地的创造者、创新者和客户的探索之旅更加切实。

起亚与全球知名的合成器制造商 Arthur Joly 合作，将八种自然声音数字化，从韩国首尔市中心的清溪川溪流到撒哈拉沙漠的狂风和滋养亚马逊雨林的降雨。

科学研究表明，通常在自然界的声音中发现的 “粉红噪音” 可以有效地将听众带入一种创造性的流动状态。因此，“move.ment” 的每一个声音元素都严格遵循神经科学家 Katherine Templar Lewis 指示的神经科学参数，以确保存在 “粉红噪声”。

声音可用于通过混合和添加效果来创作旋律，触摸板键盘允许用户创建模式、保存循环、播放或调制声音。起亚已经使用 “move.ment” 为屡获殊荣的全电动起亚 EV6 创建重要的特色声音，并为公司的新声音标志开发处理方法。该公司计划在未来更广泛地使用 “move.ment” 来为其即将推出的品牌活动和车辆展示更多旋律。

为了在年内发行一张完整的专辑，起亚使用 “move.ment” 制作了一个初始的四轨播放列表。SoundCloud 上提供了这些以崭露头角的艺术家为特色的曲目，该平台将提供对讲述起亚声音之旅背后故事的纪录片和播客的独家访问。起亚和 SoundCloud 将在未来几个月加强合作。可以想象，未来的电动车领域，将充满各种音乐卖点。