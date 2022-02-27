理想汽车发布 2021 年 Q4 及全年财报，2021 年全年实现营收 270.1 亿元，交付 90,491 辆，双双再创历史新高；截至第四季度末，公司现金储备达 501.6 亿元。2022 年第一季度预计交付 30,000 到 32,000 辆。

在大幅增加研发投入和销售网络扩张加速的前提下，第四季度仍然实现了盈利，经营现金流量增加了 38.4 亿元，充分反映理想汽车拥有出众的经营效率。

具体来说，净利润方面，2021 年理想汽车净亏损 3.215 亿元，较 2020 年的人民币 1.517 亿元增加 111.9%。

车辆交付方面，2021 年第四季度，理想 ONE 的交付量为 35221 辆，环比增长 40.2%，同比增长 143.5%。2021 年全年理想 ONE 的交付量较 2020 年的 32624 辆增长 177.4%。同时，理想汽车预计 2022 年第一季度预计交付 30000 到 32000 辆，较 2021 年第一季度增长 138.5% 至 154.4%。

截至第四季度末，理想公司现金储备达 501.6 亿元。同时，财报披露，2021 年 12 月，理想汽车与重庆市政府签署战略合作框架协议，将在两江新区建设重庆制造基地。

截至 2021 年 12 月 31 日，理想汽车拥有 206 家零售中心，覆盖 102 个城市，并于 204 个城市运营 278 家售后维修中心及理想汽车授权钣喷中心。

据理想汽车创始人、董事长兼首席执行官李想透露道，在去年第四季度，即便是在大幅增长研发投入和销售网络扩张的情况下，理想汽车仍然实现了季度盈利。

理想汽车首席财务官李铁表示，随着我们持续扩大交付规模，并注重执行效率，理想汽车的全年经营现金流量有了明显提升，这将为理想汽车汽车后续的研发投入和业务增长提供强有力的支持。

实际上，在过去的一年中，理想汽车一直在加大研发投入，无论是从人才吸引还是资金投入上，都迈上了一个新的量级。公告信息显示，2021 年第四季度，理想汽车的研发费用为 12.3 亿元，较 2020 年第四季度的 3.742 亿元增加 228.7%，较 2021 年第三季度的 8.885 亿元增加 38.4%。

2021 年全年，理想汽车的研发费用为 32.9 亿元，较 2020 年的 11.0 亿元增加 198.8%。据悉，面向未来，理想汽车将进一步加大在研发层面的投入。