西门子推出了一种新的可持续电动汽车充电概念结构，专为电动化车队和大规模高需求充电应用而设计。新的 VersiCharge XL 概念旨在通过使用与 Nexii Building Solutions (Nexii) 合作开发的模块化、可扩展设计，使用其专有的、可持续的低碳建筑材料，快速有效地为新的或现有的停车场和建筑结构供电。

该解决方案类似于现代加油站，于 2021 年底开发，然后仅用了三天时间就安装在西门子的研发中心 eMobility 和北美电气产品总部。

该创新产品迅速开发并与绿色建筑技术公司 Nexii 共同获得专利，是业内第一个包含所有必要电气基础设施组件的电动汽车充电系统，这些电气基础设施组件为电动汽车充电器供电，采用地上、封闭和低碳结构. 地上设计通过消除昂贵、耗时和大量的市政工程，减少对现有停车场的破坏，并减少现场建筑垃圾和环境影响。

“随着美国及其他地区对电动汽车基础设施的需求不断增长，我们认识到对快速部署、可扩展性、易于维护和可靠性的真正需求，” 西门子电动汽车北美负责人 John DeBoer 说。“我为这个团队在佐治亚州所做的工作感到自豪，该州被公认为是一个不断发展的国家电气化交通创新中心。该小组正在继续开发和部署基础设施，使我们的国家能够大规模采用电动汽车。像这个系统这样的技术证明了全国性的电动汽车网络并非遥不可及，而西门子正在帮助实现这一目标。”

VersiCharge XL 概念利用在数据中心和工业设施等地点在室内使用的成熟配电技术，并将它们提升到地面以上的耐候性户外外壳中。凭借其可扩展性和多功能性，该概念设计用于在室外环境中使用 2 级或 3 级 EV 充电器为大量电动汽车充电，从小型办公楼停车场到最后一英里的物流中心，以及体育场停车场。

该原型是使用 Nexii 的建筑材料 Nexiite 创建的，该材料具有与混凝土相当的性能，且隐含的碳含量显着减少，作为支持 Siemens Sentron Busway 系统的垂直结构，该系统连接为 EV 充电器供电。母线槽配电设备在位于南卡罗来纳州斯巴达堡的西门子 540 人制造中心制造。

“建筑和交通是当今推动气候变化的两大碳排放源，” Nexii 的联合创始人兼首席执行官斯蒂芬·西德维尔说。“西门子和 Nexii 的合并展示了快速构思和开发解决世界上一些最大问题的能力。我们很高兴推出这款最初的 eV Charger 原型，并期待我们可以合作实现更多创新。”