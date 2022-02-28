2 月 28 日，新一代可扩展预算分析云服务商「数划科技」宣布获得数千万元 Pre-A 轮融资。本轮融资由 SIG 海纳亚洲独家投资，毅仁资本担任独家财务顾问。本轮融资将主要用于公司产研迭代及市场拓展等方面。

数划科技（BytePlan）成立于 2021 年 11 月，旗下产品「数划云」定位新一代可扩展预算和经营分析的云原生产品，旨在助力企业计划上云，高效快速建立可扩展的计划预算经营体系，帮助经营者洞悉企业现状，察觉趋势，提升经营绩效。

数划科技核心团队在企业服务和管理会计领域，拥有近 20 年的产研、咨询及系统落地服务经验，曾广泛服务保险、银行、证券、基金、互联网、高科技、地产、物业、医疗、物流运输等行业，累计服务上千家中大型企业客户。同时，数划科技通过逐步搭建的市场营销、售前、交付及客户成功服务体系，从而让客户的利益与需求得到更好地实现和满足。

基于数划科技团队多年来对企业预算管理及经营分析需求的深入理解，数划云最终形成了「BytePlan 数划计划预算」、「ByteForesight 数悉智能分析」及「ByteFabric 数织低代码平台」三大核心功能体系，为不同行业用户提供从计划、执行、预测到分析的一体化产品服务，实现经营闭环，并通过云原生架构及两大自主研发计算引擎，赋予用户实现大规模数据实时计算的能力，通过有效的机器学习和统计因果推断技术的应用，提升企业计划的前瞻性和经营决策的智能化程度。

数划云于 2020 年正式发布 1.0 版本，并于 2021 年 12 月开启商业化，在 2 个月不到时间内，已获得数家中大型企业客户，涵盖金融、物业、信息技术服务、互联网等行业。

对此，数划科技 CEO 王盛强调，“预算管理和经营分析属于企业数字化转型中较高层次的部分，要求企业具备一定的数字化基础设施。传统的的解决方案是采用工具类的产品，通过咨询、定制化的开发，将咨询方案、高层意见系统化落地，这是一个很漫长的过程。在当下变化迅速的商业环境中，传统的系统建设模式，很难满足企业要求，耗费巨大投入产出不成正比，企业无法承受高昂的初建成本，很多系统初建效果不理想，持续再改进的信心缺乏、动力不足。现在数划云解决这些痛点的效果可以用三个词来描述：高效、快速、可扩展。高效是指投入产出比高；快速是指周期短；可扩展是指数划云可以满足不同行业客户的差异化需求，以及延伸至财务之外业务计划领域。”

同时，他进一步指出，“这几年数字化转型加速推进了企业 IT 系统建设进程，尤其是 2020 年疫情爆发，SaaS 产品的接受度和普及程度大幅提高，进一步推动了企业对于预算分析云产品的需求。数划科技未来将聚焦金融、互联网+及物业服务等行业客户，并逐步拓展连锁经营、信息技术服务、医疗、物流运输等泛行业客户。我们通过行业调研发现，这些行业企业具备管理体系复杂，人员、组织机构多等特点，且非常重视运营效率，对预算管理体系的优化和提升存在迫切的需求。”

谈及数划科技未来发展，本轮融资投资方 SIG 海纳亚洲创投合伙人吴永慧表示，“这些年来企业面临越来越复杂的经营环境，带财务视角的数字化经营决策已经成为企业在竞争中胜出的关键。海外市场出现了像 Anaplan 这类优秀的公司，我们非常看好预算和经营管理分析产品在中国市场的潜力。数划云团队通过过去 20 来年的深厚积累和客户洞察，已经迭代了非常优秀且成熟的 SaaS 产品。我们相信数划云团队一定能抓住市场机遇，赋能客户成长的同时收获自身的快速成长。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。