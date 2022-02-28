近日，巴基斯坦 CMPak 联合华为，在拉瓦尔品第成功完成业界首跳距离超 10 公里、可商用部署的长距 E-band 外场测试。

巴基斯坦光纤覆盖率低，运营商大量采用 E-band 微波作为大容量汇聚链路传输。而 E-band 由于工作频段（80 GHz）高，空间衰减大，因此传输距离成为部署关键。CMPak 协同华为联合创新测试，共同寻求更长距离的 E-band 解决方案。

此次部署的华为集成式高增益 E-band 链路，设计规格严格参照 CMPak 的 SDB 链路商用标准，在 10 Gbit/s 空口容量下传输距离业界最远，远达 10.4 公里，相比业界水平提升 50%。测试链路已持续稳定运行 2 月，华为提供的业界最高系统增益解决方案，并成功解决链路的多径问题、恶劣天气及杆体晃动等对链路运行的影响，实现长距 E-band 可大规模商业部署的联合验证。

此次长距 E-band 联合创新，为 CMPak 提供了一种 TCO 更优的光纤替代方案，全网 E-band 可部署范围提升 23%，让 E-band 应用从城区扩展到城郊，特别是解决光纤难部署的场景，为未来 5G 基站的大容量回传奠定基础。

CMPak 规划副总监 Muhammad Jawad Zafar Lodhi 表示：“CMPak 网络建设发展快速，E-band 微波以最优 TCO 和最短 TTM 建立回传网络。此次的联合创新测试，验证了在巴基斯坦，E-band 完全可以用于长达 10 公里的传输链路，这将大大拓宽 E-band 应用范围，更好的帮助 CMPak 网络建设。”

华为微波产品线总裁杨曦表示：“华为一直致力于在长距 E-band 上的持续创新，提供极简、大带宽、易部署的微波承载方案，帮助客户实现传输网络领先，助力客户商业成功。”