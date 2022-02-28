2 月 28 日，自动驾驶卡车技术与运营公司嬴彻科技宣布已完成 1.88 亿美元的 B+轮股权融资。此轮融资由红杉中国、君联资本联合领投，跟投方包括周大福企业有限公司、沄柏资本和一家国际知名股权基金，以及智慧供应链及供应链金融企业-物产中大集团产业投资，现有股东美团、蔚来资本、斯道资本、博华资本等跟投。

通过此轮融资，嬴彻科技将进一步加大投入其全栈自研的卡车自动驾驶系统 “轩辕”，联合产业伙伴推出更多量产车型，并加速在电动化领域的布局。自 2021 年底，嬴彻科技已联合主机厂伙伴率先实现 L3 级别自动驾驶卡车的前装量产，并与多家行业头部货主在多条线路上开展常态化的商业运营。

红杉中国表示：长期以来，安全、成本和效率是困扰干线物流行业的主要痛点，而自动驾驶技术的逐渐成熟为解决这些痛点提供了可行方案，形成了极具增长潜力的市场。嬴彻科技在干线物流场景拥有自研技术、量产经验与商业化运营全链条的能力，并通过率先量产构建起长期竞争优势。作为致力于发掘在自动驾驶领域极具潜力的成长型企业的创投机构，红杉中国看好嬴彻的前景，并将持续支持嬴彻的发展，陪伴嬴彻共同成长，用科技赋能物流行业。

君联资本董事总经理薛龙表示：君联资本在自动驾驶和物流供应链领域有着广泛的投资布局。继在乘用车自动驾驶领域布局后，君联在重卡自动驾驶领域很高兴参与到嬴彻的事业中。嬴彻通过全栈自研的核心技术，车规级的量产产品，以及规模化的自动驾驶货运网络坚定推进物流领域的智能化变革。君联非常看好嬴彻 “技术+运营” 双轮驱动的发展战略，非常认可团队卓越的执行力，也将持续调动产业资源，积极主动帮助嬴彻创新成长。君联相信嬴彻将成长为有重大行业影响力的领跑者。

嬴彻科技创始人兼首席执行官马喆人表示：感谢新老股东对嬴彻科技的信任和长期支持！随着 L3 级别自动驾驶卡车的量产落地，嬴彻科技进入全新发展阶段。我们将继续坚定投入车规级量产为导向的全栈自研，以更优秀的产品为物流用户创造价值，推进自动驾驶货运的规模化增长。遵循这一路径，嬴彻科技有信心最早形成无人化所需的数据规模和技术优势，为物流产业实现货运机器人网络的愿景。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。