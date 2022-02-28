智慧零售终端 SaaS 系统提供商京品高科近日完成了数千万元 A 轮融资，由梅花创投独家投资，本轮融资主要用于市场推广、技术升级、海外市场拓展等方面。

京品高科创立于 2013 年，是一家以 AIoT 技术为切入点，为泛零售行业品牌商及运营商搭建智慧零售通路且能兼容多种智能零售终端的 SaaS 系统公司。

创始人邹广伟表示，目前京品高科为零售品牌商、运营商可提供设备管理、系统预警、分账管理、小程序运维、加盟商服务等模块化解决方案，另外，一个后台可管理不同业务状态的多种零售终端；可以支持多业态、多场景的业务，包括零食饮料、咖啡现调、乳品售卖、美妆药品、动漫 IP 等品类；同时还能支持不同行业不同需求的定制化开发软件。

京品高科新零售物联网终端网络的产品模式为物联网组件+ PaaS+多业态 Saas 解决方案。据悉，模块化组件能够适配业内各主流厂家工控机、控制板及第三方模组（人脸识别、商品视频识别、重力感应、RFID、身份识别等）；能够兼容所有主流嵌入式操作系统（安卓、嵌入式 Linux、Windows、RTOS）；能够适配自助饮料售卖、自助咖啡售卖、开门自取无人柜等上百种硬件终端机型和十几种行业业态，目前服务的智能零售终端数量近 20 万台。

目前，京品高科已对接几十家硬件整机厂商、上百种机型，涵盖几十种无人零售业态，合作客户包括百事可乐、康师傅、三得利、711、百岁山、京东健康、晨光文具、百晟图咖啡等上千家企业。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。