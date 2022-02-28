2022 年 2 月 28 日 19 时，联想召开 “拯救者集结”2022 拯救者生态春季新品发布会。联想拯救者携全新生态新品——拯救者 Y90 电竞手机、拯救者 Y700 游戏平板、拯救者 Y9000P 2022、拯救者 Y7000P 2022 及丰富周边产品震撼而来。

这是联想 “拯救者生态” 的全家族首秀。在这场大秀之上，众多科技创新令人目不暇接：不止于旗舰处理器的拯救者 Y90 电竞手机，还研发了全新 RAM+ROM 构架，并将 PC 级 “霜刃” 散热黑科技赋能到手机之中，巅峰性能释放更加持久；全新 8.8 英寸 LCD 电竞屏的拯救者 Y700 游戏平板，搭载双超宽频 X 轴线性马达，还拥有独特电感玻璃版本；款款爆品的拯救者笔记本电脑，散热系统再次疯狂堆料升级，显示与性能不同模式切换更加丰富、智慧；通过 ZUI 系统，打破不同设备间的壁垒，让三屏协同、三屏互通成为现实，而拯救者领域则为玩家们打造了专属的电竞乐土。

拯救者 Y90 电竞手机：强悍骁龙 8 为战而生，PC 级霜刃 M 散热全面进化

拯救者 Y90 电竞手机采用新一代骁龙 8 旗舰 SoC。采用全新 RAM+ROM 构架——RAM 构架为 LPDDR5+虚拟内存，最大运行内存容量达 18GB 物理内存+4GB 虚拟内存，ROM 构架为 UFS 3.1+SSD RAID 0 磁盘阵列，最大容量达 640GB，读写速度大大提升。

拯救者 Y90 电竞手机还搭载了全面进化的霜刃 M 散热系统，行业内首次采用双风扇+PC 级双鳍片+中置架构的散热设计。每组散热鳍片都有 32 片散热鳍片，再加上强劲的双风扇，散热效率相比上代提升 300%，可额外提升 4W 功耗释放，进一步保证巅峰性能持久输出，长时间玩游戏机身不发烫，握持体验更佳。

拯救者 Y90 电竞手机还实现了操控上的全面升级，搭载全新的六神键，通过对六神键的自定义设置，全面简化游戏操作，让普通玩家也能拥有大神级操作。

另外，联想拯救者 Y90 还拥有包括 6.92 英寸 AMOLED E4 电竞无孔屏幕、双正出音 0.8mm 振幅超线性双扬声器和业界顶级的双 X 轴线性马达方案的等硬件配置，打造更具沉浸感的电竞手游体验。

拯救者 Y90 电竞手机 12GB+256GB 版本首发价 3999 元，16GB+256GB 版本首发价 4299 元，18GB+640GB 版本首发价 4999 元。

拯救者 Y700 游戏平板：极限性能酷冷释放，全方位沉浸式丝滑体验

拯救者 Y700 游戏平板搭载骁龙 870 芯片，搭配 LPDDR5 内存和 UFS3.1 闪存，带来流畅稳定、火力全开的高性能支持。高达 45357.7 平方毫米散热面积的散热组件，是机身面积的 1.7 倍，带来更为高效的散热表现，加之 6550mAh+45W 超级快充和旁路充电的续航组合，进一步确保用户长时间、高质量游戏使用。

独特的 8.8 英寸屏幕尺寸，更适合多指操作。2.5K 高刷 LCD 电竞屏，支持杜比视界 HDR、HDR10、120Hz 刷新率+240Hz 触控采样率、500 尼特峰值亮度并通过了德国莱茵全局护眼认证 2.0。用户还可以在游戏中开启手机视野模式，进而获得比普通平板模式增加 31% 的视野加成；配合两枚 X 轴超宽频线性马达带来的逼真临场震感，带来快人一步的操作反馈体验和全面沉浸的视觉、触感享受。

拯救者 Y700 游戏平板不仅支持杜比视界、杜比全景声、HDR 10，还支持包括爱奇艺的 “帧绮映画” 等平台影音加成内容，从产品端到平台端实现多重影音增强，满足用户日常生活中的影音播放需求。

值得一提的是，联想拯救者 Y700 游戏平板还有一款采用电感玻璃的特别版本，背部可呈现出纯色或蜂窝式发散设计，电竞属性和科技感直接拉满。

联想拯救者 Y700 游戏平板 8GB+128GB 版本首发价 2199 元；12GB+256GB 版本首发价 2499 元。

持续打磨的 ZUI 13：稳、快、智

拯救者 Y90 电竞手机、拯救者 Y700 游戏平板均适配全新 “稳、快、智” 的 ZUI 13。

智能高刷功能，让拯救者 Y90 电竞手机实现 “在游戏内能高帧就高帧，游戏外智能匹配刷新率”， 同时实现应用内不锁帧，游戏中不降屏幕亮度及分辨率，让用户 “用得久玩的爽”。

ZUI 13 带来了全新的拯救者领域，其中的三挡模式，能针对不同游戏进行智能匹配，采取节能、均衡、野兽不同性能调度策略；五档手动 GPU 设置，满足玩家对画质、续航、高帧的不同需求；悬浮显示功能，可以实时显示 CPU、GPU、帧率和实时温度，帮助玩家更好的了解设备当前状态。

ZUI 13 还可以让拯救者手机和平板通过连接键鼠、手柄以及显示器直接操控游戏。ZUI 13 的 “一视界” 功能，让手机和平板实现应用浮窗、自由分屏，让平板实现平行视窗、电脑模式支持，全面提升用户游戏和日常使用体验。

ZUI 13 超级互联功能打破了手机与平板、PC 之间的屏障。玩家可以利用 Lenovo ID 即时连接，实现三者之间跨设备无感安全连接。而 PC 性能看板、文件快速跨设备传输和游戏投屏等功能的支持，则提升用户多维度、跨屏幕的游戏体验。

联想拯救者 PC 双骄：性能猛兽全力释放，酷冷游戏新体验

本次同台发布的拯救者 Y9000P 2022 和拯救者 Y7000P 2022，外观上获得了大幅优化，机身更加薄，颜值更高。同时，二者均搭载了第 12 代英特尔®酷睿™处理器，性能显著提升。

拯救者 Y9000P 2022 最高可搭载 150W 满功耗 NVIDIA® GeForce RTX 3070Ti 显卡，拯救者 Y7000P 2022 可搭载 95W 满功耗 NVIDIA® GeForce RTX 3050Ti 显卡，满足用户的不同使用需求。

作为拯救者一直以来独有的创新黑科技，拯救者搭载全新的 Dual-Direct GFX 智能显示切换技术 2.5，在独显直连与混合模式的基础上，增加了纯集显模式，可实现更加极致的节能与续航；第五代 Fn + Q 的安静模式在各种任务下均可保持 35dB 以下的噪音，均衡模式噪音也得到了大幅下降，且更加智能，野兽模式则可获得最极致的性能释放。

散热方面，采用的 0.15mm 超薄扇叶涡轮增压风扇，提升了风量和转速，配合超薄铜质散热鳍片，增加散热总面积，让热量无处停留。多颗独立温度传感器精确感应热源，打造更加智能的温控系统。值得一提的是，拯救者 Y9000P 2022 采用的 10mm3D Mesh 复合式主热管，增加热传递效率的同时，精确的触达核心上的热点，使散热效率较上代 10mm 热管得到进一步的提升。

本次，两款新品还内置了全新的设备自定义软件——Legion Zone，提供更多可调参数，功耗，超频，风扇转速等自定义选择，可玩性进一步提升。拯救者 Y9000P 2022 和 Y7000P 2022 均搭载了 80Wh 大容量电池，配合适配的拯救者 C135 适配器，30 分钟即可充满 80% 电量。

拯救者 Y9000P 2022 首发价格 8299 元起。

拯救者 Y7000P 2022 的首发价格 6799 元起。

建设拯救者生态，开启家族生态全新时代

除了终端的软硬件新品，本次发布会还推出了多款拯救者选件。

具有 3 挡高度记忆的拯救者电动升降桌 T7，采用 1600N 强动力双电机架构，噪音小、升降快，还有遇阻回弹、童锁等功能；20L 大容量的拯救者多功能双肩包 X3，内含 3 分区 +17 隔袋，耐磨防泼溅，创新可折叠包体结构可轻松收纳；300W 次按压寿命的拯救者电竞手游肩键，可帮助玩家实现多指操作，单秒连发，一键超神，并附赠银纤维指套；全新磁吸拆分的拯救者 Y700 平板保护夹，可两档高度调节、智能唤醒休眠，高清高透的材质，更能还原机器美感。135W 峰值功率的拯救者 C135 氮化镓适配器，融合 PD/QC/PPS 多种快充协议，兼容多设备使用。

联想集团副总裁、中国区消费业务群总经理张华表示，从七年前拯救者品牌创建之初，就始终遵循一个原则：玩家需求什么，拯救者就做什么。

因此，拯救者深入到玩家中，不仅站在一起，更战在一起：充分调研玩家软硬件需求，研发创新技术和产品；与 LPL 英雄联盟中国职业联赛等电竞圈 IP 达成持续合作；突破次元壁，与粉丝共同打造拯救姬、咕咕侠等 IP 形象；提升服务、零售体验，建立了多维度的沟通桥梁。

此次，拯救者进一步联袂 eStarPro 战队，成为其 2022 年度战略合作伙伴，共同探索电竞体验的极致释放。

从一粒粒种子发芽，向下扎根向上生长成为一棵棵大树，终于汇聚成为今天的一片生态森林——囊括了终端软硬件、选件、自主 IP、圈层合作、用户服务、产品零售等诸多内涵的 “拯救者生态” 显现峥嵘，拯救者电竞新生态的图景也愈发清晰。拯救者集结，一起为战而生。