「企迈科技」宣布已于近日完成数千万美元 C 轮融资，本轮融资由高成资本领投、老股东高瓴创投和顺为资本跟投，凡卓资本担任财务顾问。

此次融资将被用于产品迭代，跟随市场变化的门店经营解决方案，提升、完善客户的运营需求等，同时也将在全国 10 多个城市设立全资子公司。

企迈科技是一家专注商家全域流量运营，助力商家升级到新一代经营方式的 SaaS 企业。

数据显示，企迈已经为全国近千家连锁品牌、30 多万家门店提供了经营方式升级服务，其中头部品牌占有率较高。服务客户包括沪上阿姨鲜果茶、乐乐茶、益禾堂、丘大叔柠檬茶、乡村基、永和大王、老娘舅、姐弟俩土豆粉、李先生牛肉面大王、大米先生、紫燕百味鸡、绝味鸭脖、墨茉点心局、85 度 C、爱达乐等，客户业态横跨茶饮、中式快餐、卤味、烘焙等。

高成资本创始合伙人洪婧表示，高成长期关注零售科技与全域流量运营领域的创新，看好中国新餐饮等连锁业态的发展潜力和企迈科技在新一代经营方式的科技创新。本次领投企迈 C 轮融资，是高成资本在该领域的重要布局。本轮投资后，高成将持续为公司创造价值，支持企迈进一步完善产品矩阵、提升组织能力，赋能更多线下商户实现全域用户的高效数字化运营。