​动点出海获悉，新加坡共享电单车初创公司 Beam 近日宣布，该公司在 B 轮融资中筹集到 9300 万美元。本轮融资由 Affirma Capital 领投，红山印度、Hana Ventures、ICT Capital、EDBI、AC Ventures、RTP Global 和 Momentum Venture Capital 等参投。目前公司融资总额达到 1.35 亿美元，估值已过亿。

据悉，本轮融资将用于扩大 Beam 在日本、印尼、菲律宾、越南和土耳其等市场的业务。

此外，这笔资金还将用于部署 Beam 安全平台的最新版本（MARS）以进一步从技术上提高安全系数，其中包括了一系列保护行人、加强地方政府管控电动车停放以及助力推动安全骑行的的前沿创新。

Beam 成立于 2018 年，致力于为用户提供以电动滑板车为主要工具的共享短途出行解决方案。目前在马来西亚、泰国、韩国、澳大利亚和新西兰的 35 个城市投放了电动滑板车和自行车。

Beam 称，接下来计划推出电动轻型摩托车 Beam Pluto，以成为亚太地区首家 “三模式”(电动滑板车、自行车、摩托车) 共享电单车运营商。

而除了在新的安全技术上加大资金投入外，Beam 还预计推出全新的第 5 代 Beam Saturn 电动滑板车，其车轮（12 英寸）比普通电动滑板车大 20%；它还拥有两倍于普通电动滑板车平均电池容量的可替换电池，足以保证 110 公里的续航距离。

尽管受到疫情造成的出行限制影响，人们对电单车的需求仍在继续增长。据统计，自疫情爆发以来，Beam 的营收增长了约 15 倍。