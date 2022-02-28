近日，「钛动科技」宣布完成数亿元人民币 B+轮融资，由钟鼎资本独家投资。自 2017 年成立以来，钛动科技共完成 5 轮融资，分别来自 IDG 资本、险峰 K2VC、新犁资本、金沙江资本等机构。

此轮融资后，钛动科技将持续加大投入提高客户服务能力与营销科技技术，推进钛动出海生态建设，促进中国出海企业实现全球化业绩的增长。

钛动科技以 “工具” 和 “平台” 为抓手，帮助国内品牌、尤其是中腰部企业投入全球化市场的竞争。

在平台的构建上，钛动科技推出了 “Tec-AD 出海广告营销赋能平台” 和 “Tec-GO 出海服务供应商聚合平台”，并与 Facebook、Google Ads、TikTok ForBusiness 等全球头部平台达成深度合作。钛动科技还拥有超过 20 万个海外 KOL 资源和超过 1 万个垂直及综合性媒体资源。

同时，钛动科技积累了大量的经验和分析模型，形成了 “营销云 SaaS” 系统。通过量化广告主需求，将其高度标签化和数字化，目前已实现日均 20 万 campaign，广告投放效率提升 10 倍以上，账户管理效率提升 5 倍以上。

除了实现服务标准化，钛动科技也正尝试将内容标准化。2021 年 9 月，钛动科技完成品牌升级，迭代至 “Tec-Do2.0”。在此阶段，钛动科技正构建着一个千亿出海生态：除了聚合出海媒体资源，也将邀请各类网红、设计师和中小媒体入驻。广告主可通过算法与这些媒介实现精准匹配，并能像选购商品一样，选择适配自身需求的营销服务。

钛动科技 CEO 李述昊指出，钛动科技希望为出海企业有效打通与全球消费者之间的认知通道，建立更立体的、全球各地的用户画像，进而提升企业品牌的竞争力。

“持续增长” 是跨境行业所有玩家要回答的终极命题，能持续增长的长生命周期企业是稀缺资产。因此，需要站在一个更加宏观的视角为客户的持续增长赋能，这要求公司自身必须要有前瞻性极强的产品思维和科技研发的提前超配投入。李述昊表示，“钛动科技希望作为企业的首席增长官，希望全球能出现更多的世界级中国产品品牌和文化品牌。”

截至目前，钛动科技业务已经布局全球 200 多个国家和地区，服务近万名客户，业绩增长率达到 200% 以上，覆盖应用、游戏、电商及品牌客户，代表客户如字节跳动、快手、腾讯游戏、网易游戏、阿里巴巴、PatPat、UR、TCL 等。

钟鼎资本合伙人尹军平表示：“钛动科技用四年时间积累了近万客户，通过 ‘平台’ 和 ‘工具’ 大幅提升投放效果和投放效率，助推优质供应链和文化内容 ‘走出去’。平台化方面，搭建了连接全球中小媒体资源和客户的匹配平台，依靠平台机制及算法精准构建媒体及客户画像，产生平台双边效应，有机会打造成中国企业出海的 ‘营销基础设施’。工具化方面，通过标准化 SaaS 满足客户的管理、内容、投放、数据分析等需求，有机会成为出海营销领域的 ‘Adobe’。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。