国内首家光量子芯片和光量子计算机公司「图灵量子」近日宣布完成 Pre-A+轮融资。本轮融资由元禾原点领投，无锡滨湖国投等机构参与，老股东君联资本、琥珀资本等持续加码。所融资金将主要用于打造光量子计算与智能产业化应用生态。至此，成立不到一年的图灵量子，已经完成三轮大额融资，累计融资额过 5 亿元。

图灵量子成立于 2021 年 2 月，成立不到一年已完成了从实验室迈向产业化的过程，形成了完整的市场化产品体系，在光量子芯片、专用光量子计算机、光量子测控系统、光量子 EDA 软件和量子云平台等方面已实现国际领先技术优势。已发布的核心产品包括全系统集成的商用科研级专用光量子计算机—TuringQ Gen 1、三维光量子芯片及超高速可编程光量子芯片等，自主研发的首款商用光量子计算模拟软件 FeynmanPAQS 日前也开始试商用，弥补了国内光量子 EDA 领域技术和产品的空白。

目前，「图灵量子」已启动国内第一条光子芯片中试线建设，两年内有望建成专注于新一代信息技术需求的光子芯片前沿研究和产业化支撑平台，公司技术团队已具备从设计、流片、封测，到系统集成和量子算法应用的全链条研发能力。

本轮融资领投方元禾原点管理合伙人费建江称，数据规模的不断扩大带来对算力需求的激增，与算力供给之间的供需关系失衡会越发明显，量子计算会是新一轮科技革命和产业变革的基础科技。量子计算已经进入了 NISQ（Noisy Intermediate-Scale Quantum，含噪声的中等规模量子）时代，在解决某些应用领域时的量子优越性能够很清晰地体现出来，并将逐步商业落地。量子计算技术的发展更讲究团队全栈技术的储备，看好金贤敏教授及其团队在光量子领域的全栈技术能力。元禾原点热衷于前沿科技的早期投资，期待与团队一起在量子计算浩瀚天际中迎接 QPU（Quantum Processing Unit，量子处理单元）时代到来。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。