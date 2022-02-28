斯柯达已宣布对其 Enyaq 系列中的 MEB 车型进行软件更新。称为 ME3，它包括续航里程和充电性能的改进，就像大众的基础 E3.0 更新一样。但它也调整了一些受到批评的显示，做了大幅度的软件改进。

斯柯达自最近开始生产以来，一直在 Enyaq Coupé iV 中使用新的 ME3 软件版本，并且它也将用于所有新的 Enyaq iV。据斯柯达称，已经交付给客户的 Enyaq iV 将在 2022 年下半年经销商访问期间通过免费更新服务得到新的软件级别。

大众汽车已于 2021 年 12 月在其茨维考工厂将 E3.0 更新引入生产。到目前为止，这两款 Enyaq 衍生产品是欧洲唯一没有在茨维考制造的 MEB 型号。

对于配备 62 kWh 电池（净值为 58 kWh）的 Enyaq 型号，更新后的峰值直流充电功率增加到高达 120 kW，而 82 kWh 电池（净值为 77 kWh）的直流充电功率高达 135 kW。然而，斯柯达在充电时间方面与大众汽车不同：虽然根据大众汽车的说法，充电至 80% 的时间从 38 分钟降至 29 分钟，而斯柯达则规定为 35 分钟。

同样新的是一种 “电池保养模式”，客户可以通过中央信息娱乐显示器激活它。根据斯柯达的描述，这只会在下一次充电过程中将电池充电至最高 80%。该程序还旨在降低直流充电速度和最大充电功率以避免功率峰值。“这些措施类似于智能手机上的 ‘生态模式’，有助于节省电池并延长其使用寿命，” 斯柯达写道。据说电池加热器也提高了充电性能和功率输出，现在对它进行了不同的控制。这是为了让驱动电池更快地进入一个理想的温度窗口并保持更长时间。

这些措施还应该增加可实现的续航里程。然而，在公告中，斯柯达只提到了 Enyaq Coupé 的数据——这没有什么意义，因为 Coupé 将仅与 ME3 软件一起交付。在手册中，虽然 WLTP 续航里程保持不变。然而，大众还是谈到 E.30 的软件更新续航里程增加了 50 公里，这在冬季气温下也应该是可能的。

此外，信息娱乐中的 “充电” 菜单和路线指南中的充电计划也进行了调整。充电和里程图形现在还包括目的地和必要充电站的显示。据说一个新的 “添加” 按钮允许用户在导航系统中安排替代充电站。斯柯达写道：“对于所有计划的充电站，剩余的电池容量和预期的充电时间都会详细说明。”

客户要求的另一项创新是，数字驾驶舱除了相应的已充满电池符号外，还以百分比形式显示电池的充电状态。充电水平也将在未来显示在平视显示器中。数字驾驶舱和平视显示器中显示的其他变化与车辆周围物体的表示以及到目的地距离的三维表示有关。