Bose 今天宣布其经典 SoundLink 系列产品迎来新成员——SoundLink Flex 蓝牙扬声器。全新 Bose SoundLink Flex 蓝牙扬声器拥有便携坚固的外观设计和丰富的音质表现。新品将于 3 月 8 日起，在 Bose 官方门店、官方线上平台以及 Bose 授权经销商门店同步发售，提供黑色、雾白色、石墨蓝三种配色选择，售价为人民币 1399 元。

据介绍，SoundLink Flex 被动双膜共振技术为体积精巧的扬声器带来澎湃震撼的声场；特有的数字信号处理（DSP）技术显著减少了失真，使音质更加自然饱满。而通过全新 Bose PositionIQ 技术，SoundLink Flex 首次在蓝牙扬声器中实现了对于摆放方式的动态侦测和自动优化，以达到更好的音质表现。

SoundLink Flex 柔软的硅胶背板和粉末涂层金属格栅设计能保护机身，使其经得住刮擦、掉落和撞击，并具有耐腐蚀及抗紫外线的特性。密封的声学组件设计可防止灰尘和污垢进入机身，进而影响音质。SounLink Flex 具备 IP67 防尘防水等级，它还可以在意外落入浴缸、泳池、海水中时重新浮起。耐用的挂环设计则是使 SoundLink Flex 方便随身携带。

配对使用方面，SoundLink Flex 可最多记忆 8 个连接，实现设备间的无缝切换。用户可以通过 Bose Connect 应用程序完成个性化设置和固件升级。扬声器上的实体按键可以开关电源、调节音量、连接蓝牙以及播放、暂停或切换曲目。续航方面，提供长达 12 小时的播放时间。新品使用 USB-C 充电接口，并将接口设计于挂环的另一侧，方便用户在充电的同时使用。

另外，Bose SoundLink Flex 蓝牙扬声器还支持两台设备，或与其他任意一台 Bose 蓝牙扬声器配对，从而开启立体声模式（左右声道）或派对模式（同时播放）。