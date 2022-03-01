动点出海获悉，印尼二手车贷款公司 Broom 近日宣布，该公司在由 AC Ventures 领投的 Pre-Seed 轮融资中筹集到 300 万美元。该轮融资还有来自 Quona Capital 以及 Kopi Kenangan 和 Lummo 等几家印尼独角兽初创公司的天使投资人参投。

据悉，本轮融资将用于 Broom 研发基于技术改善用户体验的新产品，扩大自身在印尼主要城市的影响力，以及实现 2022 年底前团队人员规模翻番的目标。Broom 成立于 2021 年，主要是一家数字化汽车经销商。Broom 通过搭建数字化服务平台，为印尼二手车经销商提供运营管理经验、线上销售辅助工具和融资渠道三大服务。其中，融资贷款渠道主要是 Broom 与金融机构合作，为市场提供低利率的短期贷款。

Broom 还通过与二手车经销商建立紧密的线上联系，从而快速捕获大量买卖信息。

以往，汽车经销商借助纸笔或白板进行库存盘点，效率低下。而且，他们很难在线上找到当地有意愿的买家客户并达成交易。此外，由于信息的不对称，经销商们很难拿到合理的贷款，他们只能选择需支付巨额利息的高利贷。Broom 的一系列举措旨在解决印尼二手车经销商面临的棘手难题。

如今，Broom 已与 BRI Finance 和 BRI Insurance 等大型金融机构建立了密切的合作伙伴关系。Broom 目前在印尼 Jabodetabek 地区拥有 2000 多家二手车经销店，并对未来店面数量的进一步扩展持乐观态度。