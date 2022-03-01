根据 Canalys 发布的最新数据，美国 PC 出货量（包含平板电脑）在 2021 年增长了 1%，而 2021 年第 4 季度 PC 出货量则下降 28%。总体而言，台式机、笔记本、工作站和平板电脑在上一季度的总出货量为 3380 万台。由于教育市场已经达到饱和，使得 Chromebook 销量下跌，致使笔记本出货量同比下降 28%，仅达 1750 万台。而消费需求的明显放缓，使得平板电脑出货量缩减 31%，为 1270 万台。相比之下，商业投资带来企业工作岗位的持续增加，促使台式机成为表现最为好的品类，增长 9%，达 360 万台。

Canalys 研究分析师 Brian Lynch 表示：“在 2021 年美国 PC 出货量的总体增长，凸显了因疫情而触发的潜在增长需求。虽然在 2021 年第四季度的表现相比全年要略为逊色，但在强劲商业需求的推动下，市场仍存在大量机会，从营收方面来看更是如此。相比去年，商用市场是唯一保持高出货量水平的细分市场，PC 厂商的 收入增长则达到 13%，超过 90 亿美元。尽管疫情早期，美国在供应方面占据优先位置，但许多公司仍难以保证特定的型号和功能的机型的供应，这导致有需求没有得到满足。2022 年上半年，我们注意到企业们纷纷努力，试图为员工配备合适的个人电脑，以满足他们日益高涨的日常工作需求。虽然消费领域的需求有所下降，但预计在未来几年内，出货量仍将保持高于疫情前的水平。”

Chromebook 市场连续第二个季度出现出货量低迷的情况，比 2020 年第四季度下降了 73%。Lynch 说：“对于 Chrome，这是一个糟糕的季度，隔离政策带来教育领域需求的增加，而出货量激增之后，一般都会出现大幅下降的表现。到 2023/24 学年，学校会更新在疫情期间购买的设备，届时教育市场将迎来有一次高的出货。对具有更高配置设备的需求，例如更大的显示器和更快的处理器，将为 Chromebook 供应商提供新的机会。2022 年上半年 Chromebook 也会看到一定的增长，因为一些学校会使用 ‘紧急连接基金’ 批准的 72 亿美元拨款中的一部分资金来支持数字教育的普及。”

在台式机、笔记本和工作站市场，惠普在 2021 年全年领先于所有厂商，而这得益于 Chromebook 市场的强势地位，但随着教育领域的需求下降，该市场在第四季度陷入困境。戴尔的势头则逐渐变强越好，并在第四季度位居榜首，其全年的出货量为 2200 万台，位居第二。联想位居第三，比 2020 年增长 11%。苹果和宏碁分别位列第四和第五，均在 2020 年基础上实现了增长。

在平板电脑市场，苹果在第四季度和全年都占据了主导地位，截至 2021 年底， iPad 出货量为 1910 万台，但相比 2020 年下降 17%。亚马逊和三星分别以 1090 万台和 790 万台的出货量位居第二和第三，成为美国主要的安卓平板厂商。与 2020 年同期相比，这两者的假日季节需求都相对低迷。微软和联想分别在 2021 年的平板电脑市场位居第四和第五。