3 月 1 日，全球电商 SaaS 服务平台店小秘宣布完成 1 亿美元 C 轮融资。本轮融资由老虎环球基金（Tiger Global Management）、华兴资本旗下华兴新经济基金联合领投，老股东 GGV 纪源资本、鼎晖 VGC、高榕资本跟投。本轮融资将继续加大人才引进、产品研发、服务体系升级以及全球市场布局。

店小秘成立于 2014 年，致力为全球电商卖家提供一站式服务的 SaaS 平台。截至目前，店小秘服务的全球商家已超过 120 万，并与全球 50 多家电商平台、800 多家物流商及 60 多家海外仓形成深度合作，年处理的订单交易金额超 3000 亿人民币。近几年，店小秘连续实现每年业务超过 100% 增长。店小秘团队规模已超 500 人，总部位于深圳，在广州、厦门、杭州、郑州等十余座城市开设分公司，并在英国、印度尼西亚、马来西亚等国家设有海外团队。

店小秘创始人兼 CEO 杜建银表示：“非常感谢大家对店小秘的信任，未来店小秘会一如既往地秉承着 ‘让全球生意更高效’ 的使命，进一步加大研发力度，为全球电商卖家持续提供高质量产品和服务，帮助全球电商卖家提升工作效率和核心竞争力，助力电商行业的高效协同，让 ‘买全球、卖全球’ 变得更简单。”

华兴资本集团董事长、基金创始合伙人及首席投资官包凡表示：“跨境电商是华兴长期看好的领域，我们认为中国市场将凭借优秀的供应链能力，迎来巨大的全球发展机遇。店小秘所在的 ERP 领域，作为跨境卖家的基础生产力工具，是跨境领域入口级的产品，也是我们认为需要着重布局的环节。此外，凭借多年积累，店小秘已经在跨境卖家中积累了相当高的认知度和美誉度。华兴很高兴能陪伴店小秘一路成长，我们相信公司能够凭借强大的创新精神和战略能力，持续进行产品升级迭代和市场拓展，成为面向全球市场跨境电商服务商。未来，我们也非常期待继续陪伴企业进行海外布局和探索的旅程。”

华兴资本投资银行事业部负责人王力行表示：“跨境电商市场蓬勃发展，近年来流量去中心化、多平台经营、精细化运营成为趋势，店小秘的产品有效解决了中国出海卖家跨平台经营的痛点，业务已进入东南亚、拉美等海外新兴市场并获得快速增长。在合作过程中，我们被公司核心团队高远的创业愿景和极强的执行力深深感染，我们十分荣幸能够与店小秘携手成长，祝愿公司未来继续乘风破浪，成为全球领先的电商服务平台。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。