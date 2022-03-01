创新视频和显示处理解决方案提供商 Pixelworks 逐点半导体宣布，荣耀 Magic4 Pro 旗舰手机搭载了 Pixelworks X5 Plus 视觉解决方案，该方案配备行业领先的显示技术，包括具有 Dual-channel 处理的 MotionEngine 技术、动态自适应 HDR、专业的色彩校准以及超平滑自适应亮度功能。

核心硬件方面，荣耀 Magic4 Pro 采用了高通骁龙 8 Gen 1 移动平台、第五代 Pixelworks 视觉显示技术、新一代超级快充等核心硬件和技术。影像方面，采用了多主摄融合计算摄影方案，5000 万像素 7P 高规格主摄、5000 万像素超广角微距镜头、6400 万像素长焦镜头可实现最高 100 倍数码变焦。屏幕方面，该款手机采用了 6.81 英寸的 AMOLED 屏，分辨率为 2848×1312 像素，采用 LTPO 材质，可实现 1-120Hz 的自适应动态刷新率调节。

Pixelworks 逐点半导体为全新的荣耀 Magic4 Pro 旗舰手机在以下方面提升显示体验：

Dual MotionEngine 技术 —— 荣耀 Magic4 Pro 采用了具有 Pixelworks 逐点半导体专利、可支持 Dual-channel 的 MotionEngine 技术。该技术应用于高达 120Hz 刷新率的智能手机，可支持分层次的特定内容优化，新型的 Dual-channel 结构能实现并线处理，从而为广泛的内容、视频格式、帧速率和多媒体应用程序带来卓越的视觉质量。该功能可显著提升视频及游戏画质，消除由于帧率不匹配所导致的运动残影和画面抖动，可通过智能插帧有效提升游戏帧率至最高 120Hz，在保证运动画面自然流畅的同时，保留游戏作品的艺术原意。目前该功能可应用于主流视频 APP 包括爱奇艺、腾讯、优酷、 哔哩哔哩，其帧率增强模式也已在包括《崩坏 3》、《原神》、《王者荣耀》、《完美世界》等十多款热门手游上实现适配。

动态自适应 HDR—— 可根据显示屏的亮度及内容，动态调整色调映射，使画面的色彩更有层次，画面质感更加细腻。

绝对色彩准确性—— 每一部荣耀 Magic4 Pro 智能手机的显示屏均采用 Pixelworks 逐点半导体专利的显示校准技术进行工厂校准，其平均 Delta E 值（测量色彩准确性的指标）< 0.5，远小于人眼可识别的极限， 这意味着用户无法感知到完美颜色还原的任何偏差。通过 Pixelworks 逐点半导体的校准技术，消费者可以享受到 sRGB、DCI-P3 和自定义色域中所有应用和内容的真实色彩。同时，该功能还可校正低亮度下 AMOLED 面板上发生的色偏，确保低亮度下屏幕色彩显示的准确性。

真实的肤色—— 校准后的肤色解决方案可确保所有显示模式的准确性，呈现所有内容中真实人物的逼真肤色，无论是照片中、手机拍摄的视频中还是流行电影中的人物。

平滑亮度控制—— 荣耀 Magic4 Pro 具有最高可达 16,384 级的亮度控制，当环境光线变化时，能够细腻、不着痕迹地将亮度匹配环境光，实现超平滑的亮度控制。

荣耀手机 Magic 系列产品线总经理李坤表示：“作为荣耀高端旗舰手机的开春之作，荣耀 Magic4 Pro 在设计和配置上都经过了反复考究，我们希望用一款外观新颖、综合实力出众的产品最大程度的解决用户实际所需。手机目前已成为承载各种显示场景的主要设备，我们很荣幸能够达成和荣耀的首次合作，赋能荣耀 Magic4 Pro 旗舰手机有效提升屏幕的显示能力，用出色的显示质感为用户带去一流的视觉体验。相信在 Pixelworks 逐点半导体的助力下，无论是拍照、阅读、看电影还是玩游戏， 荣耀 Magic4 Pro 旗舰手机都将爆发更多显示潜能。”

Pixelworks 逐点半导体手机产品事业部总经理 Leo Shen（沈磊）表示：“不论是极具创新力的全面屏设计，强悍的核心性能，还是富有科技感的影像系统， 荣耀 Magic4 Pro 智能手机都是一款让人眼前一亮的高端旗舰产品。凭借领先的手机制造理念与过硬的制造技术， 荣耀在国内占据了重要市场。此次与 Pixelworks 逐点半导体的合作是双方创新技术的理想组合，也将进一步增强彼此的市场渗透力。我们很荣幸能和荣耀开启首次合作，用最先进的显示技术助力 Magic4 Pro 实现在手机上的影院级体验，也希望在未来能够和荣耀一起将手机上的显示技术提升到新的高度，让用户无论在何时何地都能享受更具震撼力的视觉体验。”

荣耀 Magic4 Pro 将于 2022 年上半年正式开售。