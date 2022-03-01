现代汽车宣布将绿色能源整合到 Charge myHyundai 中。使用电动汽车服务提供商数字充电解决方案 ( DCS ) 的绿色充电选项，该公司将确保，对于客户通过其泛欧综合公共充电服务进行的每次充电，等量的能量将被反馈到充电桩中。电网作为绿色电力。凭借这一承诺，现代成为首批提供环保公共充电的 OEM 之一。

根据国际清洁交通委员会 2021 年的一项研究，当使用可再生能源充电时， IONIQ 5 等电池电动汽车 (BEV) 的油井到车轮生命周期的碳排放量比普通燃油车辆低 81% 。

然而，司机通常不知道公共充电站是从不可再生资源中获取绿色电力还是 “灰色” 电力，因为这个责任落在了设施的运营商身上。现代表示，它致力于使用所谓的原产地保证 (GO) 来为每个充电会话的能量声明绿色属性。这确保了在每次通过 Charge myHyundai 充电的情况下，产生的等量能源作为绿色电力反馈到电网中。

绿色能源供应商利用风能或太阳能等自然资源产生零排放能源，然后将其转化为电能。一个独立的注册机构通过颁发 GO 证书来验证所生产的每个单位电力（以 MWh 为单位）的绿色来源。

通过此次发布，Charge myHyundai 用户不仅可以期待以环保的方式为其电动现代车型充电，还将通过增加可再生能源发电在欧洲市场的份额为清洁和可持续的出行做出贡献。

Charge myHyundai 与 Digital Charging Solutions (DCS) 合作，让司机可以使用世界上最大的公共充电网络之一，该网络在 29 个欧洲国家拥有超过 300,000 个充电点。泛欧综合公共充电服务的用户可以通过单一平台访问所有主要运营商的充电点，使用更加简单方便。Charge myHyundai 用户可以使用 Charge myHyundai 充电卡或 Charge myHyundai 应用程序方便地访问充电站。无需与其他供应商签订额外合同，因为付款是通过一张月度发票进行的。

Charge myHyundai 的另一个好处是可以使用 IONITY，这是一项泛欧综合公共电动汽车充电服务，在 IONITY 网络内的 24 个欧洲国家/地区拥有 1,600 多个大功率充电点。高速 350 kW 充电器支持 IONIQ 5 的超快速充电。因此，Charge myHyundai 为所有驾驶员提供了轻松便捷的充电体验，现在绿色充电将增强这种体验。

Charge myHyundai 适用于驾驶 BEV 和插电式混合动力 (PHEV) 车型的现代客户，包括 IONIQ 5、KONA Electric、IONIQ Electric、TUCSON Plug-in Hybrid、SANTA FE Plug-in Hybrid 和 IONIQ Plug-in Hybrid。Charge myHyundai 目前在 15 个欧洲市场推出：奥地利、捷克共和国、丹麦、芬兰、法国、德国、意大利、荷兰、挪威、波兰、斯洛伐克、西班牙、瑞典、瑞士和英国。