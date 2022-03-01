新造车势力的二月份成绩单陆续出炉，不过二月份是中国的传统春节，假期的因素导致工作日时间段不是很长，各家的交付数据各有千秋。

首先来看蔚来公布的 2022 年 2 月交付量，共交付智能电动汽车 6,131 台，同比增长 9.9％。截至 2022 年 2 月底，蔚来累计交付 182,853 台智能电动汽车。蔚来 2021 年第四季度财报将于 3 月 25 日公布。NT2.0 平台首款产品，蔚来自动驾驶旗舰轿车 ET7 将于 3 月 28 日开始交付。

小鹏汽车 2 月共交付 6225 台，同比增长 180％。其中小鹏 P7 交付 3537 台，同比增长 151％；小鹏 P5 交付 2059 台；小鹏 G3 系列交付 629 台。不过小鹏汽车 1 月交付了 12922 台，2 月交付量仅为 1 月的 48.17%。

理想汽车 2 月共交付 8414 辆理想 ONE，同比增长 265.8%。理想汽车 1 月交付了 12268 辆，2 月交付量仅为 1 月的 68.58%。自上市以来，理想 ONE 累计交付量已达 144770 辆。

需要指出的是，理想到现在为止还是一款车型打天下。官方表示，2022 年一季度，理想汽车计划交付新车 3-3.2 万辆，旗舰 SUV 车型理想 X01 将于二季度面世，而到现在关于 X01 的面纱还有待揭开。